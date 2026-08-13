  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM Parti heyeti Külliye'de! Masada Demirtaş dahil 5 konu var Ukrayna’da bilgisayar oyunuyla eğitim GTA oyuncusundan dron operatörü! İklim krizine karşı radikal adımlar! Su Kanunu taslağı tamamlandı, hayati kararlar yolda! Mardin’de 60 STK’dan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı! Siyonist planlara inat yaşasın kardeşlik Ukrayna’dan Putin usulü intikam! Rusya tarafına geçen subay bombalı suikastla öldürüldü Alihan Kuriş soruşturması genişliyor! O ildeki şirketlere yakın mercek Gazilerden hak arayışlarında büyük destek veren Akit’e teşekkür ziyareti! Akit ailesinden Allah razı olsun CHP Sözcüsü Sarı’dan Çerçeve Yasa açıklaması! "Biz bu meseleyi asla pazarlık konusu yapmadık" Gençlerin çığlığı duyuldu! Belediye ve aşiretler karar aldı: ‘Dinde yeri yok’ denilerek resmen yasaklandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 Organize Suç Örgütü Elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Gündem Bahçeli talimat verdi: Terörsüz Türkiye türküsü hazırlandı
Gündem

Bahçeli talimat verdi: Terörsüz Türkiye türküsü hazırlandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırlanan türkü MHP tarafından sosyal medya platformlarından yayınlandı. Eserde, "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" mesajı öne çıkarıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin özel türkü hazırlandı. Hazırlanan türkü, video klibiyle paylaşıldı. MHP tarafından sosyal medya platformlarında "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" başlığıyla paylaşılan türküde, Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temalarına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz!

Ümit Özdağ balataları iyice yaktı: CHP ve Yeni Parti muhalefet partisi değil!
Ümit Özdağ balataları iyice yaktı: CHP ve Yeni Parti muhalefet partisi değil!

Gündem

Ümit Özdağ balataları iyice yaktı: CHP ve Yeni Parti muhalefet partisi değil!

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum
Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

Gündem

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23