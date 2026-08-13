Bahçeli talimat verdi: Terörsüz Türkiye türküsü hazırlandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırlanan türkü MHP tarafından sosyal medya platformlarından yayınlandı. Eserde, "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" mesajı öne çıkarıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin özel türkü hazırlandı. Hazırlanan türkü, video klibiyle paylaşıldı. MHP tarafından sosyal medya platformlarında "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" başlığıyla paylaşılan türküde, Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temalarına yer verildi.
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