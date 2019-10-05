0553 313 94 23

Bahçeli'nin sözlerinden sonra panikleyen Özgür Özel'e sert tepki! "CHP'nin yumuşakçısı..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu yargınlansın" çıkışı sonrası CHP ile MHP arasında ipler gerildi. İki partiden peşe peş açıklamalar gelirken CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren MHP'li Semih Yalçın oldukça sert ifadeler kullandı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 08:51
Bahçeli'nin sözlerinden sonra panikleyen Özgür Özel'e sert tepki! "CHP'nin yumuşakçısı..."

MHP ile CHP arasındaki gerginlik yeni bir açıklamayla tırmandı. CHP adına açıklama yapan Grup Başkanvekili Özgür Özel'i eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sert ifadeler kullandı.

MHP "Kılıçdaroğlu yargılansın" açıklaması yapmıştı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP ve partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için bir komisyon kurulduğunu açıklayan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel panik yaptı

MHP'den yapılan bu açıklamaya CHP'den de kısa sürede cevap geldi. Kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığıyla ilgili, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunmaya kalktıklarında demokrasi tokadını bu milletten yiyecekler. Buna hiç şüphe yoktur" ifadelerini kullandı.

Yalçın'dan sert tepki

CHP'nin açıklamasının ardından da MHP'den yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin yumuşakçası Özgür Özel, şaşırtıcı bir telaş ve acullukla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasına cevap vermiş. Bunu yaparken de kendi genel başkanını ateş hattından ve adaletin sillesinden kaçırmaya çalışmış. Sayın Kılıçdaroğlu siyasi konumunun ve milletin arkasına saklanmasın. Fason demokrat donu giyerek kimse dokunulmazlık postuna bürüneceğini, ayrıcalık zırhı giyeceğini sanmasın. Millete rağmen kimse dokunulamaz değildir. Siyasi nezaketten dem vuran Özgür Efendi'nin Sayın Genel Başkanımız hakkında şeytanca sağlık imalarında bulunması; ahlaksızlığın, ifritliğin CHP'de mekân tuttuğunun delilidir" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 08:51
  1. MHP
  2. CHP
  3. Semih Yalçın
  4. Özgür Özel
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • MUZAFFER TANDOĞANMUZAFFER TANDOĞAN7 dk önce
    Sayın Semih Yalçın,son seçim öncesi teröristleri trt ye çıkaranlarda yargılansın mı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 7 dk önce
    Semih Yalçın, Çok Gūzel Cevap Vermiş. Aynen Öyle.
  • Ferit taş Ferit taş 9 dk önce
    Bu sürüngenin ne kadar ağzı bozuk olduğunu meral akşener ağlayarak anlatmıştı öyleki meral akşenerin uygunsuz video su olduğunu çekinmeden söyleyebilecek kadar aşağılık bir pzvnk tir kendisini iyi taniriz verdigi cevabı bir kartona yazıp rulo seklinde münasip bir yerine koymasi için iade edebiliriz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kelebekler Vadisi" imzası!
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kelebekler..
  2. MİT ve TSK'dan Tunceli'de ortak..
  3. Kahramanmaraş'ta askeri araç ile..
  4. Samsung telefon kullananlar dikkat!..
  5. İstanbul'da sağanak yağış Esenyurt'u..
  6. Asgari ücret zammı 2020’de AGİ ne..
  7. Bahçeli'nin sözlerinden sonra..
  8. Teknoloji devinden flaş iddia: İran..
  9. Emre Belözoğlu hakkındaki FETÖ..
  10. Irak'taki gösterilerde ölü sayısı..
  11. Alkollü sürücü kayganlaşan yolda..
  12. Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi
  13. "Rodos kıyılarına gelince anlaşıldı"
  14. Kongredeki Demokratlar Beyaz Saray'dan..
  15. Fas'ta koalisyon ortağı partiden..
  16. Asgari ücret maaşı ile çalışanlara 650..
  17. Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi:..
  18. İstanbul'da dehşet! Kaçan şoför tırın..
  19. AK Parti 29. İstişare Toplantısı bugün..
  20. İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
  21. Silah sesi sandılar! Üçüncü kattan..
  22. Irak'ta ölü sayısı 100'e yükseldi
  23. İstanbul'da kuvvetli fırtına ve..
  24. Hakkari'de 2 terörist öldürüldü
  25. Traktörün çarptığı asker şehit oldu
  26. Irak Meclisi'ndeki Fetih..
  27. Türkiye ve Katar'ı hedef alıyorlardı!..
  28. Irak'taki gösterilerde ölü sayısı..
  29. Yavuz sondaj gemisi Rumları..
  30. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem..
O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı
Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı
Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi
Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi
Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı