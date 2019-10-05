Bahçeli'nin sözlerinden sonra panikleyen Özgür Özel'e sert tepki! "CHP'nin yumuşakçısı..."

MHP ile CHP arasındaki gerginlik yeni bir açıklamayla tırmandı. CHP adına açıklama yapan Grup Başkanvekili Özgür Özel'i eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sert ifadeler kullandı.

MHP "Kılıçdaroğlu yargılansın" açıklaması yapmıştı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP ve partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için bir komisyon kurulduğunu açıklayan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel panik yaptı

MHP'den yapılan bu açıklamaya CHP'den de kısa sürede cevap geldi. Kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığıyla ilgili, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunmaya kalktıklarında demokrasi tokadını bu milletten yiyecekler. Buna hiç şüphe yoktur" ifadelerini kullandı.

Yalçın'dan sert tepki

CHP'nin açıklamasının ardından da MHP'den yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin yumuşakçası Özgür Özel, şaşırtıcı bir telaş ve acullukla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasına cevap vermiş. Bunu yaparken de kendi genel başkanını ateş hattından ve adaletin sillesinden kaçırmaya çalışmış. Sayın Kılıçdaroğlu siyasi konumunun ve milletin arkasına saklanmasın. Fason demokrat donu giyerek kimse dokunulmazlık postuna bürüneceğini, ayrıcalık zırhı giyeceğini sanmasın. Millete rağmen kimse dokunulamaz değildir. Siyasi nezaketten dem vuran Özgür Efendi'nin Sayın Genel Başkanımız hakkında şeytanca sağlık imalarında bulunması; ahlaksızlığın, ifritliğin CHP'de mekân tuttuğunun delilidir" ifadelerini kullandı.