Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması ve kulislerden gelen "rahatsızlığı ciddi" iddiaları sonrasında her ne kadar hem hastaneden hem de MHP'den "ciddi bir sağlık sorunu yok" denilse de Odatv yazarı Sabahattin Önkibar durumu fırsat bilerek ilginç bir iddiayı köşesine taşıdı.

Bahçeli'nin asıl sağlık sorununun "kalp ve bazı organ yetmezlikleri" olduğınu ileri süren 'karanlık oda'nın yazarı Önkibar, "Hayır hastalığı soğuk algınlığı değil zira öyle olsa Bahçeli hastane hastane gezip farklı doktorların fikrine müracaat etmez, dahası çok önemsediği TBMM’nin açılışında mutlaka Meclis’de olurdu. Onu muayene eden doktorlardan birinden sızan bilgiye göre Bahçeli’nin sorunu kalp ve bazı organ yetmezlikleri." diye yazdı.

Önkibar ayrıca MHP'de Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı görevini bırakması durumunda yerine de veliaht olarak bir isim bıraktığını belirtti.

İşte Önkibar'ın yazısından o bölüm;

"Bahçeli’nin şahsi parasıyla burs verip üniversitede okuttuğu isimdir ki bunu MHP camiası biliyor.

Dahası, MHP lideri onu iki dönemdir sürpriz şekilde İstanbul listelerinin başlarına koyarak milletvekili olmasını sağladı.

Adı: 1976 doğumlu İzzet Ulvi Yönder’dir.

Bir ara ülkücü sosyal medya’da çeşitli konularda hedefe oturtulan İzzet Ulvi Yönter’in Bahçelinin veliahdı olduğu MHP içinde birkaç yıldır herkesin dilinde.

Bahçeli çekilir mi, Yönter ismi veliaht olarak tutar mı bilmeyiz lakin ülkücü kamuoyunda konuşulanlar bunlar."