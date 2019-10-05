0553 313 94 23

Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı

Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ve rahatsızlığı nedeniyle TBMM'nin yeni dönem açılış töreninde de bulunamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bilen Sebahattin Önkibar, MHP liderinin hastalığının "soğuk algınlığı" olmadığını ileri sürdü. Meydanı boş bulan Önkibar, kendince Bahçeli'nin veliahtını da açıkladı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:06
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması ve kulislerden gelen "rahatsızlığı ciddi" iddiaları sonrasında her ne kadar hem hastaneden hem de MHP'den "ciddi bir sağlık sorunu yok" denilse de Odatv yazarı Sabahattin Önkibar durumu fırsat bilerek ilginç bir iddiayı köşesine taşıdı.

Bahçeli'nin asıl sağlık sorununun "kalp ve bazı organ yetmezlikleri" olduğınu ileri süren 'karanlık oda'nın yazarı Önkibar, "Hayır hastalığı soğuk algınlığı değil zira öyle olsa Bahçeli hastane hastane gezip farklı doktorların fikrine müracaat etmez, dahası çok önemsediği TBMM’nin açılışında mutlaka Meclis’de olurdu. Onu muayene eden doktorlardan birinden sızan bilgiye göre Bahçeli’nin sorunu kalp ve bazı organ yetmezlikleri." diye yazdı.

Önkibar ayrıca MHP'de Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı görevini bırakması durumunda yerine de veliaht olarak bir isim bıraktığını belirtti.

İşte Önkibar'ın yazısından o bölüm;

"Bahçeli’nin şahsi parasıyla burs verip üniversitede okuttuğu isimdir ki bunu MHP camiası biliyor.

Dahası, MHP lideri onu iki dönemdir sürpriz şekilde İstanbul listelerinin başlarına koyarak milletvekili olmasını sağladı.

Adı: 1976 doğumlu İzzet Ulvi Yönder’dir.

Bir ara ülkücü sosyal medya’da çeşitli konularda hedefe oturtulan İzzet Ulvi Yönter’in Bahçelinin veliahdı olduğu MHP içinde birkaç yıldır herkesin dilinde.

Bahçeli çekilir mi, Yönter ismi veliaht olarak tutar mı bilmeyiz lakin ülkücü kamuoyunda konuşulanlar bunlar."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:06
  1. İstanbul
  2. Sabahattin Önkibar
  3. Devlet Bahçeli
  4. hastalık
  5. rahatsızlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nef, planlarını adım adım uyguluyor
    1. Nef, planlarını adım adım uyguluyor
    2. Özgür Suriye Ordusu, Fırat’ın doğusu..
    3. Budapeşte’ye 60 milyon euroluk konut..
    4. Erdoğan'dan dikkat çeken faiz çıkışı:..
    5. Türkiye’nin en genç katılım..
    6. Erdoğan'dan askeri operasyon açıklaması
    7. Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat..
    8. Drift magandası neye uğradığını şaşırdı
    9. Medya travmalara zemin hazırlıyor
    10. Şehit yakınlarını bir bir fişlediler
    11. ABD yalakası Prens Selman'dan kadın..
    12. Tepkilerin odağındaki Loris Karius'tan..
    13. CHP’li belediye sokağa attı AK Partili..
    14. Cep telefonları POS cihazına dönüşüyor
    15. Fethi Gemuhluoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    16. ABD’den Ukrayna’ya 150 adet Javelin..
    17. PKK’nın etrafı sarıldı
    18. Karius: Belki geri dönebilirim!
    19. Skandal görüntüler sonrası harekete..
    20. Okulda rezalet! 9 yaşındaki Suriyeli..
    21. Basın Konseyi'nden göstermelik kınama
    22. Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi:..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1..
    24. Bakan Dönmez açıkladı! En kısa sürede..
    25. HDP’li Önder AYM sayesinde tahliye..
    26. PKK'ya hava harekatı! Sayı 51'e yükseldi
    27. Suudi parasını gören Almanya, savaşı..
    28. Burhan Kuzu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun..
    29. Akit’in başvurularını bekleten yüksek..
    30. İşte yeni infaz düzenlemesiyle tahliye..
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı