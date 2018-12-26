Bahçeli'nin parmağındaki yüzük dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Yüzüğü anlattı

Bahçeli, son bölümü sohbet havasında geçen toplantıda parmağındaki yüzüğü anlatarak, "Mavi taş, özel yapım klasik yüzük. Kırmızı bölümde Türkistan haritası, yanlarında ise kurt ve üç hilal var" dedi.