Bahçeli'nin parmağındaki yüzük dikkat çekti
MHP lideri Devlet Bahçeli, basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bahçeli, son bölümü sohbet havasında geçen toplantıda parmağındaki yüzüğü de anlattı.26 Aralık 2018 Çarşamba 14:36
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Yüzüğü anlattı
Bahçeli, son bölümü sohbet havasında geçen toplantıda parmağındaki yüzüğü anlatarak, "Mavi taş, özel yapım klasik yüzük. Kırmızı bölümde Türkistan haritası, yanlarında ise kurt ve üç hilal var" dedi.
YORUM YAZ