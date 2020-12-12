Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çağrısına Meral Akşener'den fasa fiso: Erdoğan HDP'yi kapatmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" açıklamasıyla ilgili, "Erdoğan, HDP’yi kapatmaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Medyascope'ta gazeteci Ruşen Çakır'ın canlı yayın konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından 'HDP'nin kapısına hiç açılmamak üzere kilit vurulmalıdır' sözlerini değerlendirdi.

İşte Akşener'in konuya ilişkin açıklaması:

Erdoğan, HDP’yi kapatmaz çünkü HDP çok iyi bir manivela, belli grupları dövmek için. Sayın Bahçeli’nin sözleri içerisinde katıldığım bir şey var. Uzun tutukluluk. Türkiye’de uzun tutukluluklar var.

Büyük ortağı destekleyen trol tipli insanların yazdıklarına, çizdiklerine bakıyorum gerçekten şoktayım. Şimdi böyle bir sistemde, Sayın Erdoğan HDP’yi buranın içerisinde özneleştirip kapatmayı aklından geçireceğini düşünmüyorum. Sayın Bahçeli’nin ise elinde belge, bilgi veya kanaat varsa, Twitter yerinden ortağına ayar vermek yerine bir araya gelip bunların yapılması gerekiyor diye söylemelidir.

Bahçeli iktisatçıdır ve bugüne kadar bu işsizler ne olacak her 3 gencin biri işsiz, 4 yıllık üniversite mezunu gençler işsiz. Mühendislikten mezun olan ancak devre yapmayı bilmeyen üniversitelerden mezun olan çocuklarımız var. Ancak ne sanayide iş görüyorlar, içlerinde pazarcılık yapanları var. Babasından utandığı için gündüz uyuyan gençler var. Çiftçinin gençleri var. Bunlara dair gıda güvenliğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı ancak Bahçeli’den bu sorunların çözümüne ilişkin hiçbir şey duymadık.