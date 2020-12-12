  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çağrısına Meral Akşener'den fasa fiso: Erdoğan HDP'yi kapatmaz
Siyaset

Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çağrısına Meral Akşener'den fasa fiso: Erdoğan HDP'yi kapatmaz

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'HDP'nin kapısına hiç açılmamak üzere kilit vurulmalıdır' sözlerini değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çağrıyı olumlu karşılamak yerine lafı Erdoğan'a götürüp, "Erdoğan, HDP’yi kapatmaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 19:31:00 -
Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çağrısına Meral Akşener'den fasa fiso: Erdoğan HDP'yi kapatmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" açıklamasıyla ilgili, "Erdoğan, HDP’yi kapatmaz" dedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Medyascope'ta gazeteci Ruşen Çakır'ın canlı yayın konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından 'HDP'nin kapısına hiç açılmamak üzere kilit vurulmalıdır' sözlerini değerlendirdi.

İşte Akşener'in konuya ilişkin açıklaması:

Erdoğan, HDP’yi kapatmaz çünkü HDP çok iyi bir manivela, belli grupları dövmek için. Sayın Bahçeli’nin sözleri içerisinde katıldığım bir şey var. Uzun tutukluluk. Türkiye’de uzun tutukluluklar var.

Büyük ortağı destekleyen trol tipli insanların yazdıklarına, çizdiklerine bakıyorum gerçekten şoktayım. Şimdi böyle bir sistemde, Sayın Erdoğan HDP’yi buranın içerisinde özneleştirip kapatmayı aklından geçireceğini düşünmüyorum. Sayın Bahçeli’nin ise elinde belge, bilgi veya kanaat varsa, Twitter yerinden ortağına ayar vermek yerine bir araya gelip bunların yapılması gerekiyor diye söylemelidir.

Bahçeli iktisatçıdır ve bugüne kadar bu işsizler ne olacak her 3 gencin biri işsiz, 4 yıllık üniversite mezunu gençler işsiz. Mühendislikten mezun olan ancak devre yapmayı bilmeyen üniversitelerden mezun olan çocuklarımız var. Ancak ne sanayide iş görüyorlar, içlerinde pazarcılık yapanları var. Babasından utandığı için gündüz uyuyan gençler var. Çiftçinin gençleri var. Bunlara dair gıda güvenliğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı ancak Bahçeli’den bu sorunların çözümüne ilişkin hiçbir şey duymadık.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP’nin kapısına kilit vurulmalıdır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP’nin kapısına kilit vurulmalıdır!

Siyaset

MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP’nin kapısına kilit vurulmalıdır!

Bakan Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA kapağı!
Bakan Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA kapağı!

Siyaset

Bakan Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA kapağı!

CHP-HDP ve İYİ Parti'den 23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sevk edildi
CHP-HDP ve İYİ Parti'den 23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sevk edildi

Siyaset

CHP-HDP ve İYİ Parti'den 23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sevk edildi

Bakan Soylu PKK operasyonlarını anlattı HDP'liler masalara vurdu!
Bakan Soylu PKK operasyonlarını anlattı HDP'liler masalara vurdu!

Siyaset

Bakan Soylu PKK operasyonlarını anlattı HDP'liler masalara vurdu!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa’nın hainliğini yüzlerine baka baka söyledi! “Biz Türkiye ile gizli gizli anlaşmadık”
Dünya

Fransa’nın hainliğini yüzlerine baka baka söyledi! “Biz Türkiye ile gizli gizli anlaşmadık”

Fransa medyasına konuşan Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, “Türkiye ile yapılan askeri iş birliği, açık ve ilan edilmiş bir anlaşma..
700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı
Dünya

700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı

Alman ordusu içindeki aşırı sağcıların varlığı bu kez Meclis Araştırma Komisyonunca kanıtlandı. Komisyon, ordudaki aşırı sağcı yapılanmaları..
ABD, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı
Dünya

ABD, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yaptırımı da içeren Savunma Bütçesi Senato'dan geçti. Trump'ın veto hakkının olmadığı tasarıda 30..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay