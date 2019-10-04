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Bahçeli’nin hayati tehlikesi var mı? Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?

Devlet Bahçeli nerede? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi sonrası taburcu edilen Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu merak ediliyor. Cumhur İttifakı karşıtlarının Bahçeli’nin sağlık durumu üzerinden kara propaganda haberleri yapılmaya devam edilirken, MHP liderinin son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki Bahçeli’nin hayati tehlikesi var mı? Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?

04 Ekim 2019 Cuma 09:54
Bahçeli’nin hayati tehlikesi var mı? Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?

Devlet Bahçeli nerede? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi sonrası taburcu edilen Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu merak ediliyor. Cumhur İttifakı karşıtlarının Bahçeli’nin sağlık durumu üzerinden kara propaganda haberleri yapılmaya devam edilirken, MHP liderinin son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki Bahçeli’nin hayati tehlikesi var mı? Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

“Meydanı boş bulmayı bekleyenler hayal kırıklığı yaşayacak”

Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti: "Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."

Bahçeli’nin hayati tehlikesi var mı?

Bahçeli'nin son durumunu ise AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından duyurdu. Tayyar, "Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP Lideri Bahçeli’nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. Geçmiş olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerine yer verdi.

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 09:54
  1. Gaziantep
  2. Bahçeli’nin hayati tehlikesi var mı?
  3. Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?
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