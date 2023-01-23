Bahçeli'nin danışmanı "Allah yarattı" demedi! Bülent Arınç’a bakın nasıl saydırdı

Bülent Arınç'ın MHP'ye yönelik eleştirilerine MHP'den sert yanıtlar gelmeye devam ediyor.

Habertürk'e konuşan Arınç'ın “Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin.” sözleri MHP'yi kızdırdı.

Cumhur İttifakı'nı sabote etmekle suçlanan Arınç için "MHP’ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ’cü taktiği…" ifadelerini kullanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan sonra bu kez de Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Arınç'a yüklendi.

"Fitne üretim merkezi"

Arınç'ın açıklamalarını köşe yazısında değerlendiren Çiçek, yazısında, "Seçim tarihi belirlenir belirlenmez yine onu ekrana sürdüler. Cumhur ittifakı içinde adeta FÜM (Fitne Üretim Merkezi) gibi… Cumhur ittifakı içinde seveni yok ama kendini hala AK Partili olarak gösterip sürekli Cumhur ittifakı içinde fitne üretmeye çalışıyor. Öyle bir sicil sahibi ki bırakın konuşmayı insan içine bile çıkmaması gerekiyor. Buraya kadar olan özet cümlem bile onun Bülent Arınç olduğunu anlamaya yetiyor değil mi? Beynini ve yüreğini okuyun kesinlikle “Cumhur ittifakı dağılsın, Cumhur ittifakı başarısız olsun” temennileri vücudunun tüm hücrelerini kaplamıştır." görüşünü savundu.

"Biliyorsunuz sürekli ortalıktan kaybolan, bir görünüp bir yok olan kişiler için karabatak derler"

Çiçek şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz sürekli ortalıktan kaybolan, bir görünüp bir yok olan kişiler için karabatak derler. Bülent Arınç da böyle bir tiplemedir. Bir televizyon programına çıkıyor, Cumhur ittifakı içine fitneyi veriyor, ondan sonra en az 2-3 ay ortadan kayboluyor. Her ekrana çıktığında PKK’lı terörist Selahattin Demirtaş’ı, Osman Kavala gibi PKK-FETÖ sempatizanını, FETÖ’den ihraç edilmiş kişileri savunuyor, Cumhur ittifakı arasında da fitne yaratmaya çalışıyor. Onun propaganda sistemi bu… Aslında 6+HDP masasının sadık destekçisi. Her konuşması onlara hizmet amacı taşıyor.

"Bak sinsilik yaparken altında kalan yine sen oldun Bülent Arınç…"

Diyor ki “Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin”

Bu sözlerle kimi kast ettiği gayet açık. Yüzlerce askerimizin, polisimizin şehit edilmesinde azmettirici olmuş terörist Demirtaş’a özgürlük isteyen, onun PKK’lı teröristleri kutsadığı kitaplarının okunması için ekranlardan öven, senin gibi bir adamı nasıl değerlendirmek gerekiyor acaba? Bak sinsilik yaparken altında kalan yine sen oldun Bülent Arınç…

Demirtaş'a avukatlık suçlaması

Babası ve amcaoğlu sol terör örgütleri tarafından şehit edilen Alaattin Çakıcı ‘bizim dava arkadaşımız’ olabilir de sen terörist Demirtaş ile nasıl bir dava arkadaşlığı yaşıyorsun ki onun özgürlüğü için avukatlık, onun teröristleri övdüğü kitabı için reklamcılık yapıyorsun? Senin teröristbaşı Fethullah Gülen ile birlikte yer sofralarında yediğin yemeklerin vitamin etkisi ne olmuştur acaba?

Sen kendinin PKK-FETÖ siciline bir bak, ondan sonra MHP’nin dava arkadaşları hakkında sinsilik peşinde koş…"