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Bahçeli’nin çağrısı Gaziantep’te cevap buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde İyi Parti’lilere yönelik yaptığı geri dönün çağrısına ilk cevap Gaziantep’ten geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:18
Bahçeli’nin çağrısı Gaziantep’te cevap buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde İyi Parti’lilere yönelik yaptığı geri dönün çağrısına ilk cevap Gaziantep’ten geldi. Gaziantep’te 30 İyi Parti’li tekrar MHP saflarına katıldı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İyi Parti saflarına katılan eski partililere yönelik yaptığı ‘Partinize geri dönün’ çağrısı ilk olarak Gaziantep’te cevap buldu. Gaziantep’te yaklaşık 3 yıldır İyi Parti saflarında yer alan 30 kişi tekrar MHP rozeti taktı. İyi Parti’den MHP saflarına katılanlar arasında Şahinbey İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya ile ilçe başkan yardımcıları ve meclis üyeleri dikkat çekti.


MHP Gaziantep İl Başkanlığında yapılan rozet takma törenine MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik ve partililer katıldı. Programda açıklamalarda bulunan İl Başkanı Çelik, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine İyi Parti’nin siyasi çözümlerinin memlekete hayır getirmeyeceğini düşünen ve ülkücü hareketin çatısı altında bizlerle kucaklaşmak isteyen kıymetli misafirlerimiz var. Bu isimler arasında yer Şahinbey İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya ile ilçe başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri ve parti üyesi olarak görev yapan arkadaşlarımız tekrar aramıza katıldı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları temsilen Halil İbrahim Kaya’ya beye rozet taktık” dedi.


İyi Parti Şahinbey İlçe Başkanı iken MHP saflarına katılan Halil İbrahim Kaya ise “Devlet Bahçeli beyin çağrısı üzerine MHP çatısı altında olmak için bir karar aldık. Bu karar ile 30 kişilik bir grup olarak MHP’ye geçiş yapmış bulunuyoruz. İnşallah bunun devamı da sağlanacak. Önümüzdeki ay içerisinde 60 kişilik bir ekibin daha katılım sağlamasını beklediğimizin müjdesini de vermek istiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman İl Başkanımızın bizi kucaklaması, bizi kendi içlerinden biri gibi karşılaması Genel Başkanımızın çağrısını ne kadar doğruladığını görmüş olduk. Ben bu yüzden kendilerine teşekkür ediyorum. İlk olarak Gaziantep’te başlayan bu hareketin tüm Türkiye’de çoğalarak devam edeceğini düşünüyorum. Umarım bu geçiş diğer arkadaşların da cesaretini arttırır” diye konuştu.


Gaziantep’te İyi Parti’den 60 kişinin daha MHP’ye geçmeyi planladığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:18
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