Bahçelievler’e yeni bir soluk

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bahçelievler’in yeni Belediye Başkanı seçilen Dr. Hakan Bahadır, düzenlediği ilk halk gününde vatandaşların istek, şikâyet, talep ve önerilerini dinledi.



EL ELE VERİP ÇALIŞACAĞIZ



Seçim vaatleri arasında ilk sırada yer alan açık halk gününün ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Bahadır; “Göreve gelir gelmez Bahçelievler için kollarımızı sıvadık, ilk iş olarak da komşularımızı dinledik. Bundan sonra her çarşamba günü randevusuz açık halk günü yapacağız. Vatandaşlarımızdan gelen dilek ve şikâyetleri birinci ağızdan dinleyerek süratli ve pratik çözümler üreteceğiz. Bahçelievler halkı bizden hizmet bekliyor, yapacak çok işimiz var. Boşa harcayacak bir saniyemiz bile yok. Bundan böyle işimiz gücümüz ve tüm çabamız Bahçelievler halkının yaşam kalitesini arttırmak için olacak. Daha yaşanabilir bir Bahçelievler’i komşularımızla el ele vererek hep birlikte oluşturacağız” dedi.





YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER



Bahçelievler halkı ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara yerinde, hızlı çözüm amacıyla düzenlenen halk gününe katılan vatandaşlar, taleplerini ilk ağızdan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’a ve ilgili belediye birim müdürlerine iletme imkânı buldu.