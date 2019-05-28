Bahçelievler'deki kontrolsüz yıkım sonrası müteahhitten muhabirlere çirkin saldırı! 80 dairelik apartmanın faciaya kıl payı kalan kontrolsüz yıkımının ardından müteahhit, yayın yapan haber ekibine müdahalede bulundu.

İstanbul Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkılmasının ardından yaşananları canlı yayınla izleyicilerine aktarmaya çalışan TGRT Haber ekibi, inşaat sahibi olduğu iddia edilen kişilerce engellenmeye çalışıldı. Yayını engellemeye çalışan iki kişinin çirkin saldırısı, canlı yayında ekranlara geldi. "Neden yayın yapıyorsunuz?" kavgası Şahıslar, "Siz burada neden yayın yapıyorsunuz?" diyerek kameranın önünü kapattı. TGRT Haber muhabirinin, "Canlı yayındayız neden müdahale ediyorsunuz, ben doğruları anlatıyorum." sözlerine aldırmayan şahıslar, mikrofonu tutarak yayını durdurmaya çalıştı.

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