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Bahçelievler'deki kontrolsüz yıkım sonrası müteahhitten muhabirlere çirkin saldırı!

80 dairelik apartmanın faciaya kıl payı kalan kontrolsüz yıkımının ardından müteahhit, yayın yapan haber ekibine müdahalede bulundu.

28 Mayıs 2019 Salı 22:21

İstanbul Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkılmasının ardından yaşananları canlı yayınla izleyicilerine aktarmaya çalışan TGRT Haber ekibi, inşaat sahibi olduğu iddia edilen kişilerce engellenmeye çalışıldı.

Yayını engellemeye çalışan iki kişinin çirkin saldırısı, canlı yayında ekranlara geldi.

"Neden yayın yapıyorsunuz?" kavgası

Şahıslar, "Siz burada neden yayın yapıyorsunuz?" diyerek kameranın önünü kapattı.

TGRT Haber muhabirinin, "Canlı yayındayız neden müdahale ediyorsunuz, ben doğruları anlatıyorum." sözlerine aldırmayan şahıslar, mikrofonu tutarak yayını durdurmaya çalıştı.

 

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 22:21
  1. İstanbul
  2. Bahçelievler yıkım
  3. muhabirlere saldırı

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  • Adem B.Adem B.10 sa önce
    ulan iki laf edemiyorlar ikiside, geveleyerek cahilce konusuyor, ilkokuldanmi yoksa ortaokuldanmi cikmalar neyse, ama gel gör bak mütahit olmuslar bu cahiller...böylelerinden ne ev alinir ne ev satilir, cahil ile ticaret yapilmaz. bugün yemin eder, yarin inkar eden cinslerden.

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