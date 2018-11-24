0553 313 94 23

Bahçelievler’de ‘Yedikardeş’ de aday adayı

Daha önce AK Parti Bakırköy Gençlik Kolları Başkanlığı yetkisini üstlenen mimar Emrullah Yedikardeş, dilekçesini ileterek AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na aday adaylığını resmen açıklamış oldu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:37
Bahçelievler’de ‘Yedikardeş’ de aday adayı

Haber Merkezi

Yaklaşan yerel seçim öncesi AK Parti’de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. İstanbul’da yoğun rekabetin yaşanacağı Bahçelievler ilçesinde aday adaylığını açıklayan isimler arasında mimar Emrullah Yedikardeş de yer aldı. AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na aday adaylığı dilekçesini ileten Emrullah Yedikardeş, Bahçelievler Belediyesi’ne gençlik enerjisini aktaracaklarını ifade ederek vizyon ve misyon belediyeciliği yürüteceklerini kaydetti. Daha önce AK Parti Bakırköy Gençlik Kolları Başkanlığı yetkisini üstlenen Yedikardeş, TÜGVA’da da çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Mardin Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Marva) ve Türkiye Üstün Zekalılar ve Dahiler Vakfı’nda (Tüzdev) yönetim kurulu üyesi olan Yedikardeş, evli ve 1 çocuk babası.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:37
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. yerel seçim
  4. Emrullah Yedikardeş
  5. AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı
  6. Bahçelievler Belediyesi
  7. AK Parti Bakırköy Gençlik Kolları Başkanlığı
  8. TÜGVA
  9. Mardin Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Marva)
  10. Türkiye Üstün Zekalılar ve Dahiler Vakfı (Tüzdev)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun 3 büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al ver süreci olmamıştır. Diğer her yerde adaylarımız vardır, adaylığı bell
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Adalet ve..
    2. Adana derbisinde 58. randevu
    3. MHP İstanbul Ankara ve İzmir’den..
    4. Real Madrid'den doping açıklaması
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi..
    6. Bahçeli: 3 büyükşehirde aday..
    7. Bizim kültürümüzde kadın meta değildir
    8. İstanbul'da terör örgütü operasyonu
    9. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kara..
    10. Renault Grubu, Carizy'yi satın alarak..
    11. Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel..
    12. İstanbul'da havacılık buluşması
    13. AK Parti Karabük belediye başkan adayı..
    14. Bahçelievler’de ‘Yedikardeş’ de aday..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi..
    16. Yarık dudak anomalisi
    17. Gençler gönüllü eğitmenlerinin..
    18. ABD, teröristleri değil Türkiye’yi..
    19. Hakem Hüseyin Göçek'in eşi sosyal..
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni..
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...