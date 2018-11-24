Bahçelievler’de ‘Yedikardeş’ de aday adayı

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Yaklaşan yerel seçim öncesi AK Parti’de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. İstanbul’da yoğun rekabetin yaşanacağı Bahçelievler ilçesinde aday adaylığını açıklayan isimler arasında mimar Emrullah Yedikardeş de yer aldı. AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na aday adaylığı dilekçesini ileten Emrullah Yedikardeş, Bahçelievler Belediyesi’ne gençlik enerjisini aktaracaklarını ifade ederek vizyon ve misyon belediyeciliği yürüteceklerini kaydetti. Daha önce AK Parti Bakırköy Gençlik Kolları Başkanlığı yetkisini üstlenen Yedikardeş, TÜGVA’da da çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Mardin Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Marva) ve Türkiye Üstün Zekalılar ve Dahiler Vakfı’nda (Tüzdev) yönetim kurulu üyesi olan Yedikardeş, evli ve 1 çocuk babası.