Bahçelievler’de spor ve sağlıklı yaşama teşvik! 4 bin 300 çocuğa bisiklet dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesinin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği bisiklet çekilişine çocuklar ve aileler ilgi gösterdi. Sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen çocuklar, aileleriyle birlikte bisikletlerini teslim almanın mutluluğunu yaşadı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü, muhtarlar, çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Drç Hakan Bahadır, çocukların sporla iç içe büyümesini önemsediklerini belirterek bugüne kadar binlerce bisikleti çocuklarla buluşturduklarını söyledi. Başkan Bahadır, “Bugün 43’üncü bisiklet dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza bugüne kadar yaklaşık 4 bin 200 bisiklet verdik. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin katkılarıyla verilen bisikletlerle birlikte toplam sayı 6 bin 272’ye ulaştı. Bugün de 100 çocuğumuzu daha bisikletleriyle buluşturuyoruz. Her ay 100 bisiklet dağıtıyoruz. Hiç kimseye ayrıcalık tanımıyoruz, kontenjan ayırmıyoruz. Tamamen kura sistemiyle çocuklarımız belirleniyor” dedi.

YIKILAN BİNAYA İLİŞKİN KONUŞTU

Bahadır konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta çöken binaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Binadan gelen seslerin ardından ekiplerin hızla harekete geçtiğini belirten Başkan Bahadır, “Komşularımız gece saatlerinde binadan çatırdama sesleri geldiğini bildirince hemen harekete geçtik. Zabıta, polis, itfaiye, AFAD, İBB ve ilgili tüm ekiplerle gerekli tedbirleri aldık. Binayı boşalttık, sokağı kapattık, araçları kaldırdık, çevredeki alanları güvenli hale getirdik. Akşam saatlerinde bina tamamen boşken çöktü. Allah’a hamdolsun kimsenin burnu dahi kanamadı” ifadelerini kullandı.

Bahadır, yaşanan olayın kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Binada 20 daire ve 2 iş yeri vardı. Eğer zamanında müdahale edilmemiş olsaydı çok daha acı bir tabloyla karşılaşabilirdik. Göreve geldiğimiz günden beri komşularımıza şunu söylüyoruz: Eski binalarımızı yenileyelim. Çocuğumuzu, eşimizi, annemizi, babamızı seviyorsak güvenli yapılarda yaşayalım. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, insan hayatını koruyan bir zorunluluktur” dedi.

Çekilişle oğlu bisiklet kazanan Erkan Ulus, “Sosyal medya üzerinden Bahçelievler Belediyesi başvuruyu yayınladı. Gerekli etiketlemeleri yaptıktan sonra kura çıktı. İlk başvurumuzda çıktı ve çok şaşırdık. Çıkmayanlar da inşallah bir sonraki başvurularında çıkar. Çocuğumun ilk bisikleti o yüzden heyecanlı. Çok sevindi. Sabırsızlıkla teslim almayı bekliyor. Belediye’nin böyle bir imkan sağlaması çok değerli. Emeği geçen bir sürü kişi var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bisikletini alan Burak Ulus ise “Belediyemize çok teşekkür ederiz. İlk bisikletim olacağı için de çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.