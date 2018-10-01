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Bahçelievler’de şoke eden manzara! Ağaca asılı halde bulundu...

Bahçelievler’de bir kişi tarihi Çobançeşme Köprüsü’nün yanındaki ağaca asılı halde bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:41
Bahçelievler’de şoke eden manzara! Ağaca asılı halde bulundu...

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler’de bulunan tarihi Çobançeşme Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi bilinmeyen bir şahıs, yoldan geçen Fehmi Kaplan isimli bir vatandaş tarafından köprünün yanında bir iple ağaca asılı halde bulundu. Durumu gören Kaplan hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelere başladı. Ağaca asılı halde bulunan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, 35 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi.

Olayı gören Fehmi Kaplan, “Köprünün altında ben ve arkadaşlarım arabadan indik. Arkadaşlarım Esenler tarafına gitti. Bende burada bulunan köprünün üzerinden durağa gidecektim. Geçerken tesadüfen baktım orada kendini asmış. O an polislere haber verdim. 30-35 yaşlarında birisiydi. Polis ekipleri geldi. Önce Küçükçekmece sonra Bahçelievler ekipleri geldi. Sağlık ekibi geldi. Daha sonra hayatını kaybettiği için geri gitti “ dedi.

Daha sonra olayın gerçekleştiği yere savcı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın elinde, içerisinde uyuşturucu madde bulunan bir poşet olduğu öğrenildi. Polisin olay ile ilgili çalışmaları devam ederken, olayın intihar olup olmadığı konusunda inceleme başlattı.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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