Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı saldırı! 3 kişi yaralı

Sokakta silahlı saldırı yaşandı. Olay, Yayla Cami önünde 15.45 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı bir kişi, 3 kişiyi yaralayarak kaçtı. Olayı haber alan polis söz konusu yere gelerek güvenlik önlemi aldı.

Kavganın sebebi bilinmezken, olayda yaralanan İ.İ., U.İ. ve R.A. isimli erkek şahıslar hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan İ.İ. ve U.İ.'nin akraba olduğu düşünülürken, R.A. ise yerden seken kurşunla yaralandı.

Yol kenarında seyyar satıcılık yapan R.A.'nın durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.