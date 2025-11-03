  • İSTANBUL
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de saat 21.00 sıralarında husumetli olduğu kişinin evinin önünde bekleyen bir şüpheli, tartıştığı kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, hedef alınan kişi ile birlikte silahtan seken kurşunların isabet ettiği yoldan geçen 2 kişi daha yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakız Sokak'ta akşam saatlerinde silahlı saldırı olayı yaşandı.

HUSUMETLİSİNİ EVİNİN ÖNÜNDE VURDU

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişiden biri, yanındaki silahla diğer husumetlisinin evinin önünde pusu kurarak beklemeye başladı. Saat 21.00 sıralarında hedefindeki kişiyi gören şüpheli, silahını ateşleyerek husumetlisini yaraladı.

YOLDAN GEÇEN MASUMLAR DA İSABET ALDI

Silahtan çıkan kurşunlar, olay anında sokaktan tesadüfen geçmekte olan 2 kişiye daha isabet etti. Toplamda 3 kişinin yaralandığı saldırının ardından şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı bir arama ve soruşturma başlattı.

 

