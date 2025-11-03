Bahçelievler’de silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakız Sokak'ta akşam saatlerinde silahlı saldırı olayı yaşandı.

HUSUMETLİSİNİ EVİNİN ÖNÜNDE VURDU

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişiden biri, yanındaki silahla diğer husumetlisinin evinin önünde pusu kurarak beklemeye başladı. Saat 21.00 sıralarında hedefindeki kişiyi gören şüpheli, silahını ateşleyerek husumetlisini yaraladı.

YOLDAN GEÇEN MASUMLAR DA İSABET ALDI

Silahtan çıkan kurşunlar, olay anında sokaktan tesadüfen geçmekte olan 2 kişiye daha isabet etti. Toplamda 3 kişinin yaralandığı saldırının ardından şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı bir arama ve soruşturma başlattı.