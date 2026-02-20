Bahçelievler’de Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

Bolluk ve bereket ayı Ramazan’da iftar sofralarını vatandaşlarla buluşturacak olan Bahçelievler Belediyesi, bu yıl da kapsamlı bir hazırlık sürecini tamamladı. “Soframız bir, gönlümüz bir” anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında iftar programları, sıcak yemek hizmetleri, sosyal yardımlar ve kültürel etkinliklerle Ramazan’ın manevi atmosferi ilçe genelinde yaşatılacak.

4 Noktada İftar Çadırı

Ramazan ayı boyunca Kuleli Koçtaş önü, Soğanlı Meydanı, Halit Ziya Uşaklıgil Okulu ve Yayla İş Bankası yanı olmak üzere dört ayrı noktada kurulacak iftar çadırlarında her gün binlerce vatandaşa sıcak yemek ikram edilecek.

5 Noktada Sıcak Çorba İkramı

İftar saatine trafikte ya da iş çıkışında yakalanan vatandaşlar için Şirinevler Meydanı, Kuleli, Ömür Plaza önü, Metroport önü ve Soğanlı Meydanı’nda iftara kısa süre kala sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu uygulama ile Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu ilçenin dört bir yanında hissedilecek.

“Alo İftar” ile Evde Yemek Hizmeti

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören “Alo İftar” uygulaması bu yıl da devam edecek. Hasta, yalnız yaşayan, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara iftar yemekleri evlerine kadar ulaştırılacak. Ramazan boyunca yaklaşık 15 bin haneye evde sıcak yemek hizmeti sunulması planlanıyor.

Ramazan Yardımlarıyla Dayanışma Büyüyor

Ramazan ayı kapsamında 33 bin aileye erzak kolisi ve market kartı desteği sağlanacak. Ayrıca iftara yetişemeyen vatandaşlar için toplam 75 bin kişiye sıcak çorba ikramı yapılması hedefleniyor.

Bahçelievler’deki tüm fırınlarda geçerli olmak üzere hane başına günlük 2 adet pide kuponu verilecek ve Ramazan süresince toplam 100 bin adet pide kuponu dağıtılacak. Bunun yanında yaklaşık 10 bin kişiye hurma dağıtımı gerçekleştirilecek. Sosyal destekler kapsamında 600 çocuğa bayramlık giyim yardımı da yapılacak.

Ramazan boyunca Adak Kesim Merkezi’nde kesilen ve bağışlanan kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bahçelievler Aile Destek Evi aracılığıyla vatandaşlar bayramlık kıyafetlerini temin edebilecek. İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ise düzenleyecekleri iftar programları için ücretsiz salon tahsis edilecek.

Kuleli Etkinlik Çadırı’nda Ramazan Coşkusu

Ramazan ayı boyunca haftanın üç günü; Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları Kuleli Etkinlik Çadırı’nda söyleşiler, şiir dinletileri, tasavvuf ezgileri ve semazen gösterileri düzenlenecek. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olacak etkinliklerle Ramazan akşamları sadece sofralarda değil gönüllerde de yaşatılacak.

Çocuklara ve Ailelere Özel Programlar

Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik animasyon ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca belediyeye bağlı kütüphanelerin Ramazan süresince 7 gün 24 saat hizmet vermesi planlanıyor.