  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Konut seferberliği hız kesmiyor! Bakan Kurum’dan dev açıklama

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

İstanbul’da iddianame şoke etti! Kreş yapımı bahane, milyonluk rüşvet şahane!

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Yerel Bahçelievler’de motosiklet alarmı! 5 hırsızlık zanlısı yakalandı
Yerel

Bahçelievler’de motosiklet alarmı! 5 hırsızlık zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahçelievler’de motosiklet alarmı! 5 hırsızlık zanlısı yakalandı

İstanbul Bahçelievler’de 5 ayrı motosiklet hırsızlığıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Bahçelievler'de, 5 farklı motosiklet hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçede 1-10 Kasım'da meydana gelen 5 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

İncelemelerde, şüphelilerin Ş.K. (18) ve P.Y. (20) olduğu tespit edildi.

Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalıntı motosiklet bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Başkan Erdoğan’dan özür bekliyormuş! Özgür Özel "Yavuz hırsız ev sahibi bastırır" sözünü ispatladı
Başkan Erdoğan’dan özür bekliyormuş! Özgür Özel “Yavuz hırsız ev sahibi bastırır” sözünü ispatladı

Gündem

Başkan Erdoğan’dan özür bekliyormuş! Özgür Özel “Yavuz hırsız ev sahibi bastırır” sözünü ispatladı

Asrın hırsızlığını pişkinlikle kapatamazsınız! Görmemek için kör olmak lazım
Asrın hırsızlığını pişkinlikle kapatamazsınız! Görmemek için kör olmak lazım

Gündem

Asrın hırsızlığını pişkinlikle kapatamazsınız! Görmemek için kör olmak lazım

AK Parti'li Mustafa Varank'tan CHP'li Milletvekilini perişan etti: "Biz Hırsıza Hırsız Deriz!"
AK Parti'li Mustafa Varank'tan CHP'li Milletvekilini perişan etti: "Biz Hırsıza Hırsız Deriz!"

Gündem

AK Parti'li Mustafa Varank'tan CHP'li Milletvekilini perişan etti: "Biz Hırsıza Hırsız Deriz!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23