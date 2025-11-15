Bahçelievler’de motosiklet alarmı! 5 hırsızlık zanlısı yakalandı
İstanbul Bahçelievler’de 5 ayrı motosiklet hırsızlığıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Bahçelievler'de, 5 farklı motosiklet hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçede 1-10 Kasım'da meydana gelen 5 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
İncelemelerde, şüphelilerin Ş.K. (18) ve P.Y. (20) olduğu tespit edildi.
Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalıntı motosiklet bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
