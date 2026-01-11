Fethiye’de denizin rengini gören dönüp bir daha baktı
Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi rengi kahverengiye döndü. Öte yandan dev dalgalar sahile büyük zarar verirken kentte yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in renginin değişmesine yol açtı.
Kentteki aşırı yağış sebebiyle çamurlu yağmur suyunun döküldüğü Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi kahverengiye döndü.
Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 3 metrelik dalgalar, kıyıdaki işletmelere zarar verdi.
Sahilde iş makinesi yardımıyla dalgaların etkisini azaltmak amacıyla çalışma yapıldı.
Sahile gelenler, dalgaları izledi ve cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Kentte yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
