Türkiye
7
Yeniakit Publisher
Fethiye’de denizin rengini gören dönüp bir daha baktı
AA Giriş Tarihi:

Fethiye’de denizin rengini gören dönüp bir daha baktı

Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi rengi kahverengiye döndü. Öte yandan dev dalgalar sahile büyük zarar verirken kentte yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

#1
Foto - Fethiye’de denizin rengini gören dönüp bir daha baktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in renginin değişmesine yol açtı.

#2
Foto - Fethiye’de denizin rengini gören dönüp bir daha baktı

Kentteki aşırı yağış sebebiyle çamurlu yağmur suyunun döküldüğü Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi kahverengiye döndü.

#3
Foto - Fethiye’de denizin rengini gören dönüp bir daha baktı

Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 3 metrelik dalgalar, kıyıdaki işletmelere zarar verdi.

#4
Foto - Fethiye’de denizin rengini gören dönüp bir daha baktı

Sahilde iş makinesi yardımıyla dalgaların etkisini azaltmak amacıyla çalışma yapıldı.

#5
Foto - Fethiye’de denizin rengini gören dönüp bir daha baktı

Sahile gelenler, dalgaları izledi ve cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

#6
Foto - Fethiye’de denizin rengini gören dönüp bir daha baktı

Kentte yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

