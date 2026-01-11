  • İSTANBUL
Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...
Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...
Selma Savcı

Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti için ortaya çıkan bu detaylar iştahları iyiden iyiye artıracak cinsten...

Foto - Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...

Soğuk bir kış akşamı bir yerlere yetişmeye çalışırken bir anda kestane kokusuna doğru gittiğiniz hiç oldu mu? Sokakta satılan kestanelerin kokusu evde yaptıklarımızdan daha yoğun, daha iştah açıcı kokar. Bunun tek bir sırrı yok; ama ustaların yıllardır uyguladığı birkaç kritik püf noktası var.

Foto - Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...

Sokaktaki kestanelerin kokusu birçok kişiye lezzetinden daha güzel gelir. Aslında sokakta satılan kestanenin bu kadar güzel kokmasının nedeni tek bir sihirli dokunuş değil; ateş, teknik, zamanlama ve ortamın kusursuz birleşimidir. Evde birebir aynısını yakalamak zor olsa da kömür ateşi ve doğru hazırlıkla oldukça yaklaşmak mümkündür. İşte kestane kokusunun püf noktaları...

Foto - Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...

1. GERÇEK KÖMÜR ATEŞİ Sokak satıcıları kestaneyi genellikle odun ya da kömür ateşinde pişirir. Bu ateş, gazlı ya da elektrikli pişirmeye göre: Daha yüksek ve dalgalı ısı verir Kestanenin kabuğunu hızlıca karamelize eder O isli, derin aromayı ortaya çıkarır Evde bu kokuyu yakalayamamanın ana nedeni genellikle burasıdır.

Foto - Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...

2. ÖNCEDEN DİNLENDİRİLMİŞ KESTANE Ustalar kestaneyi pişirmeden önce: Hafif nemli bir bezle sarar ya da Kısa süre suda bekletir

Foto - Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...

3. BIÇAK ATMA TEKNİĞİ Sokak kestanelerindeki o düzgün açılma tesadüf değildir. Kabuk: Çok derin değil Tek noktadan ama kararlı bir kesikle çizilir Bu sayede kestane patlamaz; kontrollü şekilde açılır ve iç aroma dışarı "sızar".

Foto - Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...

4. SÜREKLİ HAREKET Satıcıların tavayı ya da küreği sürekli sallamasının sebebi gösteriş değil: Kestaneler yanmaz Isı eşit dağılır Koku tek noktada sıkışmaz, çevreye yayılır

Foto - Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...

5. AÇIK HAVADA PİŞİRME Belki de en kritik ama en az fark edilen detay: Açık havada pişen kestanenin kokusu kapalı alanda hapsolmaz, rüzgârla birlikte yayılır. Bu da beynimizde "daha yoğun ve cazip" bir algı oluşturur.

