Sokakta satılan kestaneler meğer bu yüzden güzel kokuyormuş! Püf noktası çok şaşırtacak...

Soğuk bir kış akşamı bir yerlere yetişmeye çalışırken bir anda kestane kokusuna doğru gittiğiniz hiç oldu mu? Sokakta satılan kestanelerin kokusu evde yaptıklarımızdan daha yoğun, daha iştah açıcı kokar. Bunun tek bir sırrı yok; ama ustaların yıllardır uyguladığı birkaç kritik püf noktası var.