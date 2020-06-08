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Aktüel

Bahçelievler’de minibüslerde korkutan görüntüler

Normalleşme sürecinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılar hiçe sayıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:40:20 -
Bahçelievler’de minibüslerde korkutan görüntüler

Normalleşme sürecinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılar hiçe sayıldı. Minibüsçüler çok fazla yolcu aldı, vatandaşlar dip dibe yolculuk yaptı.


Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçildi. Normalleşme adımları atılırken, yetkililer maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik vatandaşları uyardı. Bahçelievler’de çekilen görüntülerde uyarıların dikkate alınmadığı görüldü. Minibüsçüler çok fazla yolcu alırken, vatandaşlar dip dibe yolculuk yaptı. Tıklım tıklım dolu minibüslerde kurallar hiçe sayıldı.

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