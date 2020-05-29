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Gündem

Bahçelievler’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Bahçelievler’de namaz kılınacak camiler hangileri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 29 Mayıs’ta şartları taşıyan camilerin ibadete açılacağını duyurmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika yaptığı açıklamada İstanbul’da namaz kılınacak camilerin listesini açıkladı. Peki Bahçelievler’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Bahçelievler’de hangi camilerde namaz kılınabilecek? Bahçelievler’de cuma namazı nerede kılınacak? İşte Bahçelievler’de namaz kılınacak camiler listesi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 08:33:00 - 2020-05-29 08:34:54
Bahçelievler’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Bahçelievler’de namaz kılınacak camiler hangileri?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelindeki camiler ibadete kapatılmıştı. Korona kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte camiler ibadete açılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul’da cuma namazı kılınacak camiler listesini açıklamasıyla birlikte İstanbul’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Sorusu da sorulmaya başlandı. İşte Bahçelievler’de cuma namazı kılınacak camiler listesi.

 

 

 

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