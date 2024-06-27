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Gündem Bahçelievler'de çöken binanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte o panik anları
Gündem

Bahçelievler'de çöken binanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte o panik anları

Yeniakit Publisher
2024-06-27 08:27:00 - 2024-06-27 08:28:37

Bahçelievler'de çöken binadaki panik anları kameralara yansıdı. İşte o anlar.

Bahçelievler'de çöken binadan kurtulan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Binanın çökmesinin ardından cep telefonu ile görüntü çeken apartman sakini, "Oturduğum binanın haline bakın, 3 dakikada çöktü" dedi.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta sabaha karşı çöken binadan kurtulan bir vatandaş, o anları kameraya kaydetti. Binanın çökmesinin hemen ardından kaydedilen görüntülerde apartman sakini, "Evim çöktü. Komple bina çöktü. Şu an bina çatırdıyordu çıktık dışarı çöktü bina. Benim oturduğum binanı haline bakın. Bina kendi kendine 3 dakikada çöktü. Gece kalktık boşalttık Allah'tan. Çok şükür can kaybı yok. Kimse yok içinde" ifadelerini kullandı.

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