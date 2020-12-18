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Aktüel Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:23:30 -
Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat ve fiziki takip neticesinde sahte içkinin saklandığı deponun adresi belirlendi.

Ekiplerce Bahçelievler'deki depoya düzenlenen operasyonda, sahte bandrollü ve bandrolsüz şişelerde 2 ton içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi İ.K'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Ekipler, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunarak, şüphelenilen durumlarda "174 Alo Gıda İhbar Hattı"na ulaşılmasını istedi.

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