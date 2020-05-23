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Bahçelievler'de 1500 kaçak maskeye el kondu

Bahçelievler'de koronavirüs salgınını fırsat bilerek kaçak olarak üretilen 1500 maskeye el kondu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:18:00 -
Bahçelievler'de 1500 kaçak maskeye el kondu

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor. Kaçak üretilen 1500 tıbbi maskeye el konuldu.

Polis ekipleri, Kocasinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde hijyenik olmayan ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 1500 tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan tekstil ürünleri ile dikiş makinelerine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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