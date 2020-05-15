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Bahçelievler Mahallesi’ne asfalt

Kütahya Belediyesi, araç sürüş konforunu olumsuz yönde etkileyen yollarda yenileme ve asfalt serim çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:52:57 -
Bahçelievler Mahallesi’ne asfalt

Kütahya Belediyesi, araç sürüş konforunu olumsuz yönde etkileyen yollarda yenileme ve asfalt serim çalışmalarını hızla sürdürüyor.


Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (OEDAŞ) gerçekleştirdiği kazılar sonrası asfalt bütünlüğü bozulan Bahçelievler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi’ndeki yol onarım çalışmalarını yürüten Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yenileme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.


Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün İl Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı alanda gerçekleştirdiği asfalt serim çalışması sona erdi. Bölgeye 850 ton asfalt serimi yapıldı. Bahçelievler Mahallesi Gelibolu Sokak ve Bilgin Sokak’taki asfalt serim çalışmalarını da bitiren ekipler, şehrimizin farklı bölgelerindeki faaliyetlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

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