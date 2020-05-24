  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Bahçelievler Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etmek isteyen şehit ailelerini evlerinden alarak şehitliğe getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:56:52 -
Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Bahçelievler Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etmek isteyen şehit ailelerini evlerinden alarak şehitliğe getirdi.


Ramazan Bayramı’nın birinci gününde İstanbul Valiliği’ne ve kaymakamlıklarına başvuran şehit yakınları ile aileleri Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi, 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında şehitliği ziyaret edecek olan şehit ailelerini evlerinden araçlarla alarak şehitliğe getirdi. Belediye ekiplerince şehitliğe getirilen 22 aile, şehitlerinin kabri başına gelerek dualar okudu. Şehitlerinin kabirleri başında dualar okuyan aileler, daha sonra görevliler tarafından evlerine götürüldü.



“Mehmetçik sağ olsun”


Oğlu Jandarma Komando Onbaşı Cengiz Sarıbaş’ın 10 yıl önce şehit olduğunu aktaran babası Talip Sarıbaş, “Annesi de vefat etti. Milletimiz sağ olsun. Devlet sağ olsun. Mehmetçik sağ olsun. Allah hepsine ömürler versin. Hepsinin gözünden öpüyorum” dedi.



“Her bayram ziyarete geliyorum”


Şehit oğlunun kabrinin Karabük’te bulunduğunu ifade eden anne Nebahat Dinçel, “Buraya ziyarete geldim. Çok iyi oldu. Oğlum 1994’te Diyarbakır’da şehit oldu. Her bayram birisi getirirse ziyarete geliyorum. Belediyeden aldılar, getirdiler. Allah razı olsun. Kurban Bayramı’nda oğlumun mezarına gittim. Bu sene gidemedim” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı