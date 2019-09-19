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Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Namertler

MHP lideri Devlet Bahçeli Bahçeli, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir." dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:24
Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Namertler

MHP lideri Devlet Bahçeli Bahçeli, yaptığı açıklamada "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir." ifadelerini kullandı.

Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler; barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip fitneye kol kanat gerenler gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir. Gazilerimize hürmet etmek yerine teröristlerden himmet bekleyenler işbirlikçidir.

Kolunu, bacağını, gözünü veya bir başka uzvunu terörle mücadelede kaybetmiş gazilerimizin hakkını ve hukukunu korumak sadece milli bir görev değil aynı zamanda ikamesi olmayan şeref meselesidir. Şerefimiz kadar varız, şerefimiz kadar insanız. Nitekim gerisi laf-ı güzaftır.

Gazilerimizin mevcut sorunlarının çözümü hususunda herkesin duyarlılıkla hareketi, vicdan seferberliğiyle sorumluluk alması kaçınılmaz bir zarurettir. Mesela terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan gazilerimiz uzanacak bir el beklemektedir.

Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir.

İlave olarak iş hakkı tanınmalı, serbest seyahat kartı ve faizsiz konut kredisi hakkı sağlanmalı, özellikle de sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti temin edilmelidir.

Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken yüzde 40’ın üzerinde sakatlık oranı bulunan, ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur. Ve de acilen telafi edilmelidir.

Kore ve Kıbrıs gazilerimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını acilen gidermek lazımdır. Konuyla ilgili gereği neyse yapılacaktır.

Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize ne versek azdır. Onların hayranlık verici fedakârlıklarını parayla pulla mukayese etmek, yani vatan ve millet sevgilerini dünyevi kıymetlerle ölçmek imkansız olduğu kadar izan ve insaf yoksunluğudur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” ve “Müşirlik” unvanlarının verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü’nde bütün gazilerimize hürmetlerimi sunuyor, uzun bir ömür diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Aziz şehitlerimizi de rahmetle anıyorum.

Unutulmasın ki, “Ölürsem şehit kalırsam gaziyim” diyen Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir. Çünkü iman ve irade işgal ve ihaneti rezil etmiş, yine edecektir.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:24
  1. Devlet Bahçeli
  2. Gaziler Günü

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