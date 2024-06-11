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Gündem Bahçeli'den yüzük paylaşımı! Üzerinde yazanlar dikkat çekti
Gündem

Bahçeli'den yüzük paylaşımı! Üzerinde yazanlar dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-06-11 23:20:00 -
Bahçeli'den yüzük paylaşımı! Üzerinde yazanlar dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından üzerinde turkuaz bir taşın yer aldığı yüzük paylaştı. Üstünde yazanlar büyük dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bahçeli, sosyal medya hesabında turkuaz renkli bir taşın yer aldığı üzerinde “Allah bana yeter” yazılı yüzüğünü paylaştı.

Kaynak: İHA

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