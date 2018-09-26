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Bahçeli'den 'yere yapışan yıldızlar' akımına sert tepki: Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkçe'nin önemine dikkat çekerek affın çıkartılabileceğini söyledi. Bahçeli sosyal medyadaki "Falling Stars (Kayan Yıldızlar)" akımını da eleştirdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 00:31
Bahçeli'den 'yere yapışan yıldızlar' akımına sert tepki: Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara...

Sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanan siyasetçilerden olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından 26 Eylül 1932'de toplanan Birinci Dil Kurultayı'nın yıl dönümünde Türkçe'nin önemine dikkat çekti.

Son zamanların popüler akımlarından "Falling Stars'ı (Kayan Yıldızlar)" eleştirdi.

Bahçeli'nin konuyla ilgili yazdıkları şu şekilde:

"TÜRKÇEYLE AFFI ÇIKARTIRIZ"

"Hakikaten Türkçe düşünürsek ayrık otlarını birer birer ayıklarız. Türkçe duruş gösterirsek milli vicdanın çağrısını işitiriz. Af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe’yle şer oyunu bozarız.

"YOZLAŞMIŞ AKINLARA KANMAYIN"

Türkçe’yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız.

"DİL BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Türkçe umudumuz, istiklal sancağımızdır. 26 Eylül 1932’de toplanan Birinci Dil Kurultayının yıldönümünde büyük Türk milletinin Dil Bayramı’nı kutluyorum. Türkçe’ye emek ve ömür veren, gelişmesi için fedakarca çaba gösteren kahraman ecdadımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 00:31
  1. Birinci Dil Kurultayı
  2. Devlet Bahçeli
  3. Milliyetçi Hareket Partisi
  4. mhp

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