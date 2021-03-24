  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bahçeli'den yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Erdoğan'a tebrik telefonu
Siyaset

Bahçeli'den yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Erdoğan'a tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 16:34:00 - 2021-03-24 16:59:33
Bahçeli'den yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Erdoğan'a tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti

Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lira seviyelerini gören gram altın, günü de önceki kapanışın y..
Peş peşe suikast ve infazlar! Esed'in ordusu birbirini yiyor
Dünya

Peş peşe suikast ve infazlar! Esed'in ordusu birbirini yiyor

Esad'ın ordusu kendi içinde parçalanmaya devam ediyor. Rusya ve İran arasında kalan taraflar kendilerine rakip gördüğü isimleri suikast ve i..
Öğretim Üyesi'nden skandal! Ders notu adı altında AK Parti'yi ve gazetecileri hedef aldı
Gündem

Öğretim Üyesi'nden skandal! Ders notu adı altında AK Parti'yi ve gazetecileri hedef aldı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; AK Parti'yi hedef aldı, gazetecilere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay