Bahçeli'den yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Erdoğan'a tebrik telefonu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
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