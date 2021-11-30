Bahçeli’den Yavaş’a: Bundan sonra dikkatli ol!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli'ye, Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Alparslan Türkeş'i anma programında çıkan kavga soruldu.

"Mansur Bey dikkat etsin"

Olayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın elinin altında geliştiğini belirten Bahçeli, bir de uyarıda bulundu. Bahçeli, "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğim ön bilgilerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim.

Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir." ifadelerini kullandı.

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliği'nce, MHP kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in doğum günü için Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlenmişti. Pogramın düzenlendiği salona katılımcı gibi giren 50 kişilik bir grup ile salondakiler arasında şiddetli bir kavga çıkmış, o anlar ise kameralara yansımıştı.