Bahçeli’den yabancı oyuncu tepkisi: Böyle giderse bırakırım

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün gazetecilerle yemekte buluştu. Gündemle ilgili değerlendirmeler yapan MHP lideri, Beşiktaş'ın UEFA maçına da değindi.

Koyu bir Beşiktaşlı olan Bahçeli, daha önce "11 yabancıyla sahaya çıkması halinde takımını bırakabileceğini" savunmuştu.

"KİMİSİ İSPANYOL, KİMİSİ BREZİLYALI"

Bahçeli "Beşiktaş'ta olmuş olsa, Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın, koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım. Beşiktaşlıyız, niye öyle siyah- beyaz? Kırmızı-beyaz bir anlamı var. Öyle bir takımda bakıyorsunuz, bunların hangisinin ayağında top var, ismi nedir şaşıyorsun. Dilin de dönmüyor, bakıyorsun; kimisi İspanyol, kimisi Brezilyalı. Bizim gençlerimize yol vermek lazım." ifadelerini kullanmıştı.

"DİLİM DÖNMÜYOR"

UEFA maçı ile ilgili konuşurken Bahçeli yeniden yabancı oyuncu konusuna değinerek "Bir takım sayacağım şimdi dilim dönmüyor" dedi.

Yabancı futbolcu meselesinin tartışılır hale geldiğini söyleyen Bahçeli "Beşiktaş’ın yeni başkanını da tebrik ettim. Bize çok hücum ettiler ama artık bu yabancı oyuncu meselesi de tartışılır hale geldi. Bir takım sayacağım, eskiden tüm takımı sayıyorduk. Şimdi dilim dönmüyor (Gülüyor)." dedi.