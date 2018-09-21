0553 313 94 23

Bahçeli’den yabancı oyuncu tepkisi: Böyle giderse bırakırım

Beşiktaş taraftarı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yabacı futbolcu sayısıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, Beşiktaş'taki yabancı futbolcular saymak istediğinde dilinin dönmediğini söyledi.

21 Eylül 2018 Cuma 11:04
Bahçeli’den yabancı oyuncu tepkisi: Böyle giderse bırakırım

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün gazetecilerle yemekte buluştu. Gündemle ilgili değerlendirmeler yapan MHP lideri, Beşiktaş'ın UEFA maçına da değindi.

Koyu bir Beşiktaşlı olan Bahçeli, daha önce "11 yabancıyla sahaya çıkması halinde takımını bırakabileceğini" savunmuştu.

"KİMİSİ İSPANYOL, KİMİSİ BREZİLYALI"

Bahçeli "Beşiktaş'ta olmuş olsa, Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın, koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım. Beşiktaşlıyız, niye öyle siyah- beyaz? Kırmızı-beyaz bir anlamı var. Öyle bir takımda bakıyorsunuz, bunların hangisinin ayağında top var, ismi nedir şaşıyorsun. Dilin de dönmüyor, bakıyorsun; kimisi İspanyol, kimisi Brezilyalı. Bizim gençlerimize yol vermek lazım." ifadelerini kullanmıştı.

"DİLİM DÖNMÜYOR"

UEFA maçı ile ilgili konuşurken Bahçeli yeniden yabancı oyuncu konusuna değinerek "Bir takım sayacağım şimdi dilim dönmüyor" dedi.

Yabancı futbolcu meselesinin tartışılır hale geldiğini söyleyen Bahçeli "Beşiktaş’ın yeni başkanını da tebrik ettim. Bize çok hücum ettiler ama artık bu yabancı oyuncu meselesi de tartışılır hale geldi. Bir takım sayacağım, eskiden tüm takımı sayıyorduk. Şimdi dilim dönmüyor (Gülüyor)." dedi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:04
  1. devlet bahçeli
  2. mhp
  3. beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye açık tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız!
    1. ABD'ye açık tehdit: Sonuçlarına..
    2. Şeytanın aklına gelmez! Önce torpil..
    3. İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı..
    4. PKK Almanya'da Kur’an kursu yaktı
    5. Sektörel enerji tüketim istatistikleri..
    6. YPG/PKK, sivillere yönelik hak..
    7. Akar'dan Akıncı Üssü davasına dilekçe
    8. 'Aykut Kocaman dönsün'
    9. Hulusi Akar'dan mahkemeye dilekçe
    10. Bahçeli’den yabancı oyuncu tepkisi:..
    11. PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te..
    12. İşte bu haftaki Cuma hutbesi: Allah’ın..
    13. Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının..
    14. Osmaniye'de kimliğini değiştirmeye..
    15. Kim bu fırsatçılar?
    16. Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak..
    17. Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta..
    18. Necdet Sezer’in atadığı üyeden..
    19. Müjde... DHMİ 120 personel alacak
    20. MIT’den Turkcell çalışanlarına eğitim
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!