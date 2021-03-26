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Siyaset Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret
Siyaset

Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:35:00 -
Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Olağan Büyük Kurultay’da Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna seçilen üyelerle Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Bahçeli, daha sonra kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek kabrine karanfil bırakarak dua etti.

Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere parti genel merkezine geçti.

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