Bahçeli'den Tunceli şehitleri için açıklama!

MHP lideri Devlet Bahçeli Tunceli'de donarak şehit olan askerler için bir açıklamada bulundu.

Bahçeli şu ifadelerde bulundu:

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde yürütülen operasyonlar esnasında elverişsiz hava şartlarından dolayı iki kahraman Uzman Çavuşumuzun donarak şehit olması milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur.

Kahramanlar yurdu yaşatmak için yine destansı fedakarlıklarıyla milli gönüllerde devleşmişler; buza, dona, soğuğa rağmen vatan mücadelesinden, beka müdafaasından asla taviz vermemişlerdir.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, muhterem ailelerine, silah ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Vatan sağolsun, şehadetleri mübarek olsun.