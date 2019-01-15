Bahçeli'den Trump'a sert tepki: Elinden geleni ardına koyma!

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

9 Şubat 2019 tarihinde partimizin 50. yıl dönümünü Adana'da kutlayacağız.

MHP gücünü Türk milletinden almaktadır. Mücadelemiz şevkle, sebatla sürecektir. Hiçbir yıkım piyonuna fırsat vermeyeceğiz. Tek ses, tek söz, tek nefes olacağız. Namımızı yere düşürmeyeceğiz. Milliyetçi hareket Türklüğün bekası için vardır.

Hiçbir ayrım yapmadan herkesle kucaklaşmaktan bahtiyarlık duyarız. Milli ve manevi değerlere sahip her vatan evladına kapımızı da gönlümüzü de sonuna kadar açarız.

Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak olan biziz.

'Bunların alayı gibi namert olsun'

MHP Türk siyasetinin marka değeri, ahlak seviyesi, inançlı düzeyi, fedakarlık desibeli, tartışmasız en üstün, en müstesna görkemi ve iftiharıdır. Davamız şehit olup ölmeyenlerin, bayrak olup inmeyenlerin, ülkücü olup dönmeyenlerin adam olup kaçmayanların ebedi yuvası, ezeli yurdudur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bütünüyle yerleşip olgunlaşması, bir daha sistem tartışmalarının olmaması konusunda sorumluyuz. Elbette milli bekanın safındayız. Dün olduğu gibi bugün de duruşumuzdan geri adım atan, bunların alayı gibi namert olsun.

'Tuzağa düşmüşler, acıyanları yok'

Manavdan aldığımız karpuzlar kabak çıktı. Gördüğünüz hayaller kabus olarak size döndü. Hala ıslah olmadınız, hala terbiye bulamadınız. MHP yalnızca Allah'ın huzurunda eğilir. Yalnızca milletten talimat alır. Hileli parayla yazı-tura atmayı bırakın. CHP'yi kim yönetiyor? Bunu söyleyin, bunu itiraf edin. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Tuzağa düşmüşler, acıyanları yok. Tezgaha gelmişler ağlayanları yok.

'Herkes ayağını denk alsın'

MHP çatışma için değil kardeşlik için vardır. Ancak illi varlık tehlikeye düşerse gereğini yapmaya hazırdır. Herkes ayağını denk almalı, herkes kendine gelmelidir. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu aziz millet çaresiz değildir. Ülkemiz tarihi bir dönemeçte, kritik bir devirdedir.

'CHP seçime de katılmasın'

CHP'liler Yüksek Seçim Kurulu'nu tanımıyormuş. İddialarındaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. CHP YSK'yı tanımıyorsa seçime de katılmasın. Sandıktan umutlarını kesmişler, millete sırtlarını dönmüşler. Zillet ittifakı 31 Mart 2019'da duvara toslayacaktır.

Bunlar derslerini hiç çalışmamışlar veya okuduklarını anlatılanları basbaya çarpıtmışlardır. Tek bildikleri ezber tek bildikleri inkar. Biz belayı değil bekanın yaşatılmasını hedefliyoruz.

'Palu ailesinden çıkmış gibiler'

MHP'yi erkenden havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır? İftira atanlar sosyal medyadan zehir kusanlar adeta Palu ailesinden çıkmış gibiler... Ölüm pahasına da olsa beka diyoruz, yanlış mı konuşuyoruz. 50 yıllık rotamızdan mı sapıyoruz? Elbette hayır.

'Fırat'ın doğusunda şuan çiçek böcek mi toplanıyor?'

Dava diyoruz bunlar davar anlıyor. Ülkücüyüm deyip beka sorunu ortadayken siyasi çıkar hesabı yapmak samimiyetsizliktir. Beka gittikten sonra ne yapacağız belediyeyi? Beka çiğnendikten sonra ne adına yapacağız siyaseti?

'Sefil ve ahlaksız bir yalan değil de nedir'

30 büyükşehir belediye başkanlığı ile ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakına uygun olarak anlaştık. Büyükşehir belediyeleri ile bunların alt belediyeleri kapsamında parti yönetimimizde olan hiçbir belediyede AK Parti adayı çıkarmadık. partimizin hak ve hukukunu ezdirmedik, onlarınkini yok saymadık. MHP'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek sefil ve ahlaksız bir yalan değil de nedir?

'31 Mart'ın havasını bozmak için hepsi devrede'

MHP'yi erkenden havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır? Hiç kimseyi beğendirecek halimiz yoktur. Bize inanan bizimle gelir. Cumhur İttifakı diyoruz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini'nin geleceğinin Türkiye'sinin güvenceye alınmasını amaçlıyoruz. Yanlış mı konuşuyoruz, kökümüzden mi uzaklaşıyoruz. 31 Mart'ın havasını bozmak için CHP'sinden, HDP'sinden, İP'inden PKK'sına kadar hepsi devrededir.

Binali Yıldırım açıklaması

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında yapılan yorumlar gözden kaçmamalıdır. Gazi Meclis'e başkanlık yapmak şerefli bir görevlidir. Anayasa'nın 94'üncü maddesine göre TBMM Başkanlığı usul ve esasları bellidir. İstifa etmesi gerektiğini söyleyenlerin hedefi arızalıdır. Sayın Yıldırım, görevi milletten almıştır. İstifasına lüzum yoktur. Bunlar sorumsuzdur, şuursuzdur. 94'üncü madde yoruma müsaittir.

Bu polemiğin sonlandırılması acildir. Bize göre Sayın Yıldırım'ın istifasına gerek yoktur. Bu tartışma sürecekse TBMM'nin İçtüzüğünün 14'üncü maddesi en kalıcı yoldur. Buna göre, Sayın Yıldırım Ankara dışında olduğu dönemde yazıyla vekalet görevi verebilecektir. Böylece her suçlama kesilecektir. Biz sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. 31 Mart'ta siyasi sonlarını yaşayacak zillet ittifakının kozlarının elinden alınmasını istiyoruz.

'Elinden geleni ardına koyma'

ABD Başkanı yine şaşırmış. Demek ki kalın kafaları almamış. ABD Başkanı PKK, PYD/YPG'yi Kürt olarak görüyorsa cehaletin lideridir. Trump'ın PKK'yı Kürt olarak görmesi su katılmamış küstahlık alçaklıktır. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var.

Elinden geleni ardına koyma ne biliyorsan onu yap. Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine.