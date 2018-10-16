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Bahçeli'den Trump'a Brunson tepkisi: Böyle devlet yönetilmez

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın casus Brunson davasındaki tutumunu eleştirerek 'Böyle devlet yönetilmez, böyle devlet adamlığı olmaz' dedi.

16 Ekim 2018 Salı 10:50
Bahçeli'den Trump'a Brunson tepkisi: Böyle devlet yönetilmez

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın casus Brunson davasındaki tutumunu eleştirerek 'Böyle devlet yönetilmez, böyle devlet adamlığı olmaz' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Dünya fazlasıyla istikrarsız, bir o kadar da belirsizliklerle dolu. Krizlerin biri biterken diğeri başlamakta.

İsrail belasını bulacaktır

Filistinliler 2006'dan beri abluka altında. İsrail her zaman olduğu gibi zorbadır. Gözünü kan ve şiddet bürümüştür. İsrail er ya da geç belasını bulacaktır.

Biz bu ülkeyi akşamdan sabaha kurmadık. Birileri dayatıyor diye teslim etmeyeceğiz. ABD'nin müttefiki Türkiye midir? Yoksa terör örgütü müdür?

ABD, terörizme çanak tutmakta Irak ve Suriye'nin topraklarını bölmek istemektedir. Biz bundan sonra NATO'nun altında nasıl beraber çalışacağız? Menbiç yol haritası nasıl olacak?

Fırat'ın doğusu için kapsamlı bir operasyon yapılmalı ve hainlerin kökü kurutulmalıdır. Türk milletiyle oyun olmaz. Türk milletine meydan okunmaz. Papaz Türkiye - ABD ilişkilerini resmen zehirledi. Trump'ın derdi nedir? Böylesine gafillik Türkiye'ye ne hakla müstehak görülmektedir? Türkiye ABD'nin sömürgesi değildir.

Siz kim Atatürk kim? CHP İş Bankası hisselerini geri vermeli. Atatürk yaşasa sizin hepinizi evlatlıktan redderdi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:50
  1. Devlet Bahçeli

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