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Gündem Bahçeli'den sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır
Gündem

Bahçeli'den sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır

Yeniakit Publisher
2023-04-20 14:38:00 -
Bahçeli'den sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında, "Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli açıklamalarında; “Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir. Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu'nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK'nın ağzıdır.” İfadelerini kullandı.

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