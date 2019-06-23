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Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum: Yeni bir erken seçim bahsi...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'daki seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 20:42
Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum: Yeni bir erken seçim bahsi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" ifadesini kullandı.

Yenilenen seçim sonrasında açıklanan geçici sonuç ile İstanbul halkının tercihinin ortaya çıktığını belirten Bahçeli, “Ülkemizi uzun bir süre meşgul eden 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi tamamlanmış, resmi olmayan geçici sonuçlar belli olmuştur. İstanbul’da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır. İstanbul temelli, yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir. Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım’a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir” dedi.

“CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir”

31 Mart seçimlerinde yaşananların tarihte unutulmayacak olay ve ilişki ağlarına sahne olduğunu anlatan Bahçeli, “31 Mart’ta İstanbul seçimlerine damga vuran usulsüzlük ve yolsuzlukların gölgesinde iptal edilerek tekrarı yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi demokrasi tarihimizde unutulmayacak olay ve ilişki ağlarına sahne olmuştur. Haksız ve hukuksuz mağduriyet üzerine bina edilen çarpık siyaset dilinin İstanbul’a ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki süreçte daha iyi görmek mümkün ve muhtemeldir. Milli iradenin ipotek altına alınması gayesiyle tedavüle sokulan algı oyunları, kamçılanan istismar ve inkar siyaseti maalesef kaygı verici ölçüde mesafe almış, ileri derecede propaganda diline hakim olmuştur. Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir” dedi.

“Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır”

Seçimlerin sonrasında bu sürecin kapanması gerektiğini söyleyen ve erken seçim konusunun açılmasının Türkiye’ye yapılacak bir kötülük olduğunu aktaran Bahçeli, “Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir. 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşılmalıdır. Türk milleti ertelenmesi ve ötelenmesi imkansız olan ağır meselelerinin halini ve hafifletilmesini sabırla beklemektedir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir”

Cumhur İttifakı’nın varlığını sürdüreceğinden bahseden Bahçeli, “Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir. Kaldı ki Türkiye’nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir. 23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır” şeklinde konuştu.

“23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım”

İstanbul seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçiminin ülkemize, milletimize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. 23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım. 11 Mayıs’tan bugüne kadar gece gündüz çalışan, fazilet ve fedakarlık numunesi olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in bütün muhterem mensuplarını, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarımızı ayrı ayrı kutluyor, hepsine yürekten teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 20:42
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP

YORUM YAZ

  • HaşmetHaşmet31 dk önce
    Şimdiye kadar ortak olduğun koalisyonlardabütünortaklarını ve partileri batırdın,akp yide batırdın...düş yakamızdan
  • LeventbayLeventbay34 dk önce
    Bahceli rahat ol erken secim isteyen yok , ilk siz batikekonoIyi kurtarin da batik hazineyi ondan sonra secim olabilir
  • seyfullahseyfullah36 dk önce
    Terörist APO'yu medyaya cikartanlarin pesine düssenize Devlet Bey?AHABER den CNNTürk e kadar hepsi flas haber diye verdi teröristin aciklamalarini..Saatlerce yazilar yayinlandi, tartismalar yapildi kanallarda..
  • hasanhasan36 dk önce
    Su adamiin hala yuzu var konusuyor ya... Siyaseti de MHP'yi de copluge cevirdi.
  • VatanadasVatanadas39 dk önce
    Milleti keriz yerine koymayin.tek akilki sizde milket malakilsiz oylemi.verdiginiz sozleri tutun erken secim olmasin.adam gibi pasa pasa verilen sozler tutulur yola devam edilir.soz vermeli degil sozde durulmali.veriginiz sozler tavuk g..tunu gecti
  • AbdullahAbdullah48 dk önce
    Evet yeniden seçimi gündeme getiren bahçeli artık uslanmışa benziyor
  • Gargamel Hötöröf DevletGargamel Hötöröf Devlet1 sa önce
    Değişik cinsel tercihleri olduğu söylenen bu muhteremin ibne olma olasılığı çok yüksektir.
  • ARİF DORUARİF DORU1 sa önce
    Beka!
  • ImamImam1 sa önce
    AK Parti'nin seçim kaybetmesinden sorumlu Hatta tek sorumlu Devlet Bahçeli dir
  • Karamanlı Karamanlı 1 sa önce
    Hiç utanmıyonuzda, Haziran 2018 seçimine kim götürdü. Ondan önce erken seçim vatana ihanettir diyen cb değilmeydi
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Erken seçim konusunu açtığına göre yakında erken seçim var
  • DirilişDiriliş1 sa önce
    Kardeşlik kazandı. Türkiye kazandı. Demokrasi kazandı. Fazla abartmayalim.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Hezimet sonrası,yerini korumaya çalışıyor.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Hicte sn. Bahcelinin dedigi gibi bu mesele ve digerleri kapanmayacak. Mesela Aponun kardeşini televizyonlara cıkarmak ve secim icin APOya mektup yayinlatma gibi yüzlerce şeyler. Türkiye bircok siyasi olaylara gebe. Yakında Türkiye icin inşaallah hayırlı cok siyasi ve ekonomik şeyler olacak ama bunu MHP icin söylemek gercekten zor.

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