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Bahçeli'den PKK'dan oy isteyen CHP'ye sert tepki!

Aksaray'da konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, PKK'dan oy isteyen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'na sert tepki göstererek, ''CHP rotayı iyice şaşırmış. İstikametini tamamen bozmuş, tarihsel çizgisini kaybetmiştir'' dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 14:31
Bahçeli'den PKK'dan oy isteyen CHP'ye sert tepki!

MHP Lideri Devlet Bahçeli Aksaray'da konuştu. PKK'dan oy isteyen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'na sert tepki gösteren Bahçeli, ''CHP rotayı iyice şaşırmış. İstikametini tamamen bozmuş, tarihsel çizgisini kaybetmiştir'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Bugün 14 Mart tıp Bayramıdır. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Sağlıklı bir nesil için gece gündüz demeden çalışan hekimlere yürekten müteşekkiriz.

Aksaray'ın çaresi MHP'dir. Beka için milli karar, Aksaray için istikrar. Zillete dur diyenler bu meydanlarda buluşmuş. Aksaray, Cumhur İttifakımızın içinde değildir ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. AK Partili kardeşlerimizle biriz beraberiz. Üslubumuza, sözlerimize azami dikkat edeceğiz. Siyaseti, rekabeti yozlaştırmayacağız.

Cumhur ittifakı Türkiye'dir, Türk milletidir. Zillet İttifakını oluşturanlar Cumhur İttifakında gedik açmak için uğraşıyorlar, dedikodu yapıyorlar, açığımızı kolluyorlar. PKK ile yan yana yürüyorlar. CHP Bartın Milletvekili PKK'lılara 'kardeşim' diyor onlardan oy istiyor, aman dileniyor. Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek için bahane bulmak için kıvranıyor. CHP rotayı iyice şaşırmış, istikametini tamamen bozmuştur. Silivri'de bir HDP'li 'genel merkezimizden talimat geldi CHP'yi destekleyeceğiz' diyor."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:31
  1. Bartın
  2. Aksaray
  3. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • Ozcyr54Ozcyr541 sa önce
    Eskiden chp deyince aklıma dinsizlik çop çamur insanlara tepeden bakma gelirdi şimdi ise selahattin demirtaş ve hdp geliyor ikiside kötü yani
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    YOK BAHÇELİ YOK.ONLAR AYNI YOLDALAR.YOLLARI,HEDEFLERİ,ÜLKÜ VE İDEALLERİ BİR.
  • zihnizihni1 sa önce
    bak şu konuşana.bir noktadan her yöne ışıyan küreye dönmüş hala konuşuyor.
  • Aci DostAci Dost1 sa önce
    Sayin bahceli şu mhp den ayrilanlan iyi partililer daha önce sizler tarafindan siyasete atildilar.şimdi Denizli ve bazi illerde bedel øtetecekler.kazanacaklar belki.neden be başkanim.

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