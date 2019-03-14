Bahçeli'den PKK'dan oy isteyen CHP'ye sert tepki!

MHP Lideri Devlet Bahçeli Aksaray'da konuştu. PKK'dan oy isteyen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'na sert tepki gösteren Bahçeli, ''CHP rotayı iyice şaşırmış. İstikametini tamamen bozmuş, tarihsel çizgisini kaybetmiştir'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Bugün 14 Mart tıp Bayramıdır. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Sağlıklı bir nesil için gece gündüz demeden çalışan hekimlere yürekten müteşekkiriz.

Aksaray'ın çaresi MHP'dir. Beka için milli karar, Aksaray için istikrar. Zillete dur diyenler bu meydanlarda buluşmuş. Aksaray, Cumhur İttifakımızın içinde değildir ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. AK Partili kardeşlerimizle biriz beraberiz. Üslubumuza, sözlerimize azami dikkat edeceğiz. Siyaseti, rekabeti yozlaştırmayacağız.

Cumhur ittifakı Türkiye'dir, Türk milletidir. Zillet İttifakını oluşturanlar Cumhur İttifakında gedik açmak için uğraşıyorlar, dedikodu yapıyorlar, açığımızı kolluyorlar. PKK ile yan yana yürüyorlar. CHP Bartın Milletvekili PKK'lılara 'kardeşim' diyor onlardan oy istiyor, aman dileniyor. Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek için bahane bulmak için kıvranıyor. CHP rotayı iyice şaşırmış, istikametini tamamen bozmuştur. Silivri'de bir HDP'li 'genel merkezimizden talimat geldi CHP'yi destekleyeceğiz' diyor."

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