Bahçeli'den Pençe Kilit Operasyonu açıklaması: Terör elebaşları imha edildi

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

MHP ve Cumhur İttifakı ülkemizin geleceği için daha büyük bir görev bilincindedir. Küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Milli varlığımızı sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler faal haldedir. Kin, nefret, zulüm körüklenmektedir. Afrika'nın bir ucundan Asya'nın bir ucuna kadar milyonlarca insan bir lokma ekmek mücadelesi için canını dişine takmaktadır. Kaybedenler, tarihin her devrinde olduğu gibi yine mazlumlardır.

Terörizm hedef ülke ya da ülkelerin iç işlerine karışmaların gerekçesi olarak görülmüştür. Bugün emperyalizmin hedefi Afrika'nın kıyısından Doğu Türkistan'a kadar bu ülkelerin direnişlerini kırmaktır.

1954 yılında elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden merhum Remzi Oğuz Arık der ki "Vatan alalade bir toprak parçası değildir. Toprak çiğnene çiğnene vatan olur"

Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk'tür. Binlerce yıldır, millet tekdir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış maceradır.

"Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir"

Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk'tür. Binlerce yıldır, millet tekdir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış maceradır.

Küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri var. Teröristler bugün görüldükleri her yerde gömülmektedir. Türk milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaktır. Türkiye'nin sınır güvenliğini ihlal edenler, insanımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacaklar.

PKK/YPG için güvenli hiçbir yer yoktur. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. Hainler nerede barınıyorsa asli hedef oradır. Irak'ın Kuzey'ine yönelik hava harekatları Pençe operasyonlarıyla terör örgütünün hayat damarları kesilmiştir. PKK'nın sözde yürütme konseyi olan terör elebaşları imha edilmiştir. İlki 2018 yılının Mart ayında devreye giren Pençe harekatlarının devamı olan Pençe-Kilit ile terör örgütleri komaya sokulmuştur.

"Duran Kalkan'ın sonu yakındır"

Duran Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde savaşı şehirlere taşıyacağını iddia etmiştir. Bursa ve İstanbul'da yapılan hain saldırılar gerçekleştirilmiştir. İnanıyorum ki bu terörist Duran Kalkan'ın da sonu yakındır. Bunların ya leşleri yere serilecek, ya da kafasına çuval geçirip Türk adaletine teslim edilecektir. Türk milleti bu canileri affetmeyecektir. Pençe Kilit harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikliklerine baktığımızda 8 Ermeni, Alman, Fransız, ingiliz ve ABD'li olduğu görülmektedir. Terörle mücadele boynunda haç taşıyanlara karşı hilalin mücadelesidir. Terörle mücadele gazilerimizin, şehitlerimizin alacak davasıdır, karşı çıkanlar ise şeytanın yanındadır.

"Zillet İttİfakı yoldan çıktı"

Kahraman toprağa düştü mü şehit, terörist toprağa düştü mü leş olur.

Zillet İttifakı'nın terörle mücadelede bir destek mesajı paylaştığını gördünüz mü? Menfaat yaşamak, ahlak yaşatmak ister. Bu ikisi bir arada bulunamaz. Zillet İttifakı iyice yoldan çıkmış, istikametini şaşırmıştır. 3 kez toplanan partilerin ortak açıklamasında Türkiye'nin ortak çıkarı ile bağdaşan bir yer var mıdır?

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