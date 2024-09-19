Bahçeli'den önemli açıklamalar! 'Türkiye'yi kafa kola almak için kılıktan kılığa girenlerin ...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun ardından basın toplantısı düzenliyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız. Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz.

Son yarım asırdır bizi yok saymaya çalışanlar olsa bile biz daha çok var olduk, var olmaya devam edeceğiz.

MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı'nı başarmak için mükelleftir.

İşimiz çok, yolumuz çetin, yükümüz ağırdır. Üstelik vakit dardır. MHP milletimizin tamamını kucaklamaya, ayrımcılığı ve bölücülüğü çiğnemeye inançlıdır. Karamsarlık aşılamaya çalışanlar elbette vardır, bundan sonra da sayılarının artış göstermesi muhtemeldir. Bu görüşümüzü teyit eden bir çok gelişme milletimizin gözü önünde kesintisiz sahnelenmektedir. Türkiye'nin önünü kesmek, devlet ve millet dayanışmasını yıkmak, çok sesli fitne ve fesat korosu faaldir. Açık ve gizli faaliyetlerini son zamanlarda artırmışlardır.

Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü saldırı altındadır. Nitekim durum ciddidir.

Türkiye'yi kafa kola almak için kılıktan kılığa girenlerin emeline teslim edilecek bir ülke yoktur.

Komprador muhalefetin, komisyoncu gazetelerin, komplocu uzmanların, kokuşmuş kaymak tabakanın, komünist azınlığın kimliğini karalayacağı bir millet yoktur. Kalbinin sancağında Türk milliyetine mensubiyet taşıyan bir vatan evladı alarak sözlerim Türk milletine karşı duyduğum sorumluluktur. Gerçekleri eğmeden bükmeden konuşmak boğazımdan geçen her lokmaya ve Cenabı Allah'a borcumdur.