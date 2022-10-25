Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

İlkelerimizden ödün vermedik, irademizden şaşmadık, irfanımızdan sapmadık. Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı bahis konusu yapmadık, pazarlık malzemesi görecek kadar alçalmadık. Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık. Fildişi kulelerde milliyetçilik taslamadık. Milletimizle aynı hizada durduk, millet biziz dedik. Çıkarlarının gemiyle yön değiştirenlerle işimiz olmadı. Biz bastığımız yüze asla bakmayız. Terazisi çamurdan olanların dirhemi kumdandır. Nasıl ki bir topal pire bir gecede 7 yastık dolaşırsa siyasi devşirmeler de buradan oraya savrulup duracaklardır.

"Biz kazanmaya yemin ettik"

Biz lider ülke Türkiye'yi inşa, imar ve ihyanın peşindeyiz. Hiç kimse kusura bakmasın, küçülmüş siyasetçilerin küçük hesaplarına kafa yoracak değiliz. Çok şükür meydanlardan taşıyoruz, her gittiğimiz yerde destek topluyoruz. Biz kazanmaya yemin ettik.

Geliyor gelmekte olan diyorlar ya asıl gelenin Cumhur İttifakı olduğunu ne görüyorlar, ne de göstermeye ciğerleri yetiyor. 3 kuruşa 5 köfte sırasına girenler boşuna nefes tüketmesinler, bizim inecek bayrağımız yoktur, bizim susacak ezanımız yoktur, bizim zillete düşecek ülkemiz yoktur. Yarınlar bugünden çok daha güzel olacaktır. Karamsarla işimiz yoktur, gücümüz Türkiye, güvencemiz büyük Türk milletidir. Milliyetçi ülkücü hareket kara kampanyalara, yalancıların oyunlarına hem kapalı hem de karşıdır. Algı operasyonları bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bu demokratik süreç, vatandaşlarımızla kucaklaşma gayretimiz artarak devam edecektir.

Milletimin her güzel insanına gönülden teşekkürü bir vefa borcu kabul ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Muhalefete tepki

Aşağı yukarı bir buçuk yıldır zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının üzerine çekilişler yapılıyor. Aday o mu olacak? Bu mu olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Ismarlama anketler yapılıyor, isimler parlatılıyor.

Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalına çıkarak "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım" demiş. Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına mahkum olacak. Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir. Cumhurbaşkanlığı Cumhurun irade külliyesidir. Cumhurbaşkanını seçen millettir, bu milletin adı da Türk milletidir. Sayın Kılıçdaroğlu boş hayallerinin peşinde koşmaktan geri durma. Türkiye'nin karşısında dikilen bir şahsa adam denir mi?

TTB Başkanı'na tepki

Türk askerine düşmanlık, düşmana askerlik, teröristlere basamak olanlar su katılmamış teröristtir. Türk askerine asıl astarı olmayan suçlamalar yapanlar kansızlardır. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen konferansında Türk düşmanı PKK'lılar çıkmıştır, TTB Başkanı da burada yer alanların haksızlığa uğradığını söylemiştir.

Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulması, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemdedir. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk yazamaz. Türk askerlerine kimyasal silah çamuru atanları TTB Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir.

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