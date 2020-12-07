Bahçeli'den olay açıklama: Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olduğu anlaşıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, AK Partili vekillerin 'aday ol' sözleri sonrası, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık sinyali olarak algılandı.

Bahçeli'den olay açıklama

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı.'' ifadelerini kullandı.