SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Bahçeli'den Levent saldırısı için olay çıkış! Asıl hedefi açıkladı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahçeli'den Levent saldırısı için olay çıkış! Asıl hedefi açıkladı

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesi olumlu bulduklarını açıkladı. Bahçeli, İstanbul Levent'teki terör saldırısının ise İsrail konsolosluğundan ziyade Türkiye'nin güvenli finans merkezi olma hedefini vurmayı amaçladığını vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda bölgesel gelişmeler ve İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"AKLISELİM DİPLOMASİ HÂLÂ CANLI"

Bölgesel ve küresel barış adına kritik bir eşikte olunduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Bölgesel ve küresel barış adına kritik bir eşikte, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Savaşın genişlemesini önlemeye dönük her diplomatik adım, insanlığın ortak vicdanında karşılık bulmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere bölgedeki sağduyulu devletlerin yapıcı ve uyarıcı girişimleri, aklıselim diplomasinin hâlâ canlı olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

 

"ÇÖZÜMÜN YOLU SİLAHTAN DEĞİL DİYALOGDAN GEÇİYOR"

Taraflar arasındaki karşılıklı irade beyanlarının kontrolsüz çatışma riskini şimdilik geri çektiğini kaydeden Bahçeli, "Ancak Lübnan sahasına ilişkin istisnalar, meselenin henüz tam anlamıyla çözülmediğini de ortaya koymaktadır. Türkiye; barıştan, istikrardan ve adil bir uluslararası düzenden yanadır. Kalıcı çözümün yolu silahtan değil, diyalogdan geçmektedir. Aziz milletimizin ve bölge halklarının huzuru için, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi en samimi temennimizdir." dedi.

"İSTANBUL'DAKİ SALDIRI DOĞRUDAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTIR"

Bir yanda barış arayışları ve diplomatik temaslar devam ederken, diğer yanda İstanbul’da karanlık yüzünü gösteren birtakım malum çevrelerin vekâlet unsurları eliyle gerçekleştirilen terör saldırısının doğrudan Türkiye’yi hedef aldığını belirten Bahçeli, şunları söyledi;

"İstanbul Beşiktaş Levent’te meydana gelen menfur terör saldırısı, ilk etapta “İsrail Başkonsolosluğu hedef alındı” şeklinde servis edilmiş olsa da, konsolosluğun boş olduğu gerçeği olayın mahiyetinin daha farklı olduğuna dair emareler göstermiştir.

Saldırının, jeopolitik konumu ve güçlü finans altyapısıyla öne çıkan alternatif merkezlerden biri olan İstanbul’da Levent gibi kritik bir bölgede, uluslararası şirketlerin yoğunlaştığı bir alanda ve doğrudan güvenlik güçlerimizi hedef alacak şekilde gerçekleştirilmiş olması tesadüf değildir.

 

"TÜRKİYE UMUDUN VE İSTİKRARIN ADI OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Ayrıca; İran–ABD gerilimi ve bölgesel belirsizlikler nedeniyle Orta Doğu ve Asya merkezli bazı şirketlerin faaliyetlerini daha güvenli finans merkezlerine taşıma arayışlarının arttığı ve Türkiye’nin de bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttüğünün en yüksek düzeyde kamuoyuyla paylaşıldığı bir dönemde gerçekleştiği bilinmektedir.

Aziz milletimizin huzur ve güvenliği asla bu tarz tehdit ve tehdidin gölgesi altında bırakılmayacaktır.

Bu kararlılığımızın en somut tezahürü kahraman polislerimizi canı gönülden kutluyor, fedakârca müdahaleleriyle büyük bir felaketin önüne geçen güvenlik güçlerimize ve süreci büyük bir dikkat ve titizlikle takip eden tüm güvenlik bürokrasisini tebrik ediyor, yaralı kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Türkiye; terörün, provokasyonların ve kirli senaryoların karşısında dimdik durmaya, bölgede ise umudun ve istikrarın adı olmaya kararlılıkla devam edecektir."

Bahçeli'nin kırmızı yakut yüzüğünde dikkat çeken mesaj: Allah'ım…
Bahçeli'nin kırmızı yakut yüzüğünde dikkat çeken mesaj: Allah’ım…

Gündem

Bahçeli'nin kırmızı yakut yüzüğünde dikkat çeken mesaj: Allah’ım…

Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı
Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı

Siyaset

Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı

Bahçeli'den önemli açıklamalar! "Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz"
Bahçeli'den önemli açıklamalar! "Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz"

Siyaset

Bahçeli'den önemli açıklamalar! "Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz"

Devlet Bahçeli: Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı! Gerçeklerle yüzleşecekler
Devlet Bahçeli: Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı! Gerçeklerle yüzleşecekler

Gündem

Devlet Bahçeli: Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı! Gerçeklerle yüzleşecekler

Aslında İstanbul un petrolünü göz dikdiler bunlar.

Yok canım..deme be..İstanbulun petrolünü göz dikmişlerdir. İstanbulun neresinden petrol çıkıyor deme..Malum lozan ve çok gizli maddeler var.
+90 (553) 313 94 23