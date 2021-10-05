Bahçeli'den kürsüden tek bir soru yöneltti, alkış tufanı koptu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2.5 aylık aranın ardından yeni yasama yılının ilk Meclis Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerini partililerle paylaşan Devlet Bahçeli, ABD'nin S-400'ler konusundaki tavrına da değinmeden geçmedi. "S-400 konusundaki tutumumuz tavizsizdir." diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye neyi nasıl alacağının hesabını sadece millete verir. ABD yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyormuş, varsın etsinler. Yaptırım var diye Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve haysiyetini kimseye çiğnetmeyiz.

"Hainlere mübah olan Türkiye'ye neden günah?"

Kimseye bu fırsatı vermeyiz. ABD silah almayın diye ülkemize yaptırım gözdağı verirken, Suriye'nin kuzeydoğusunda ne işler çevirdiğini itiraf edecek dürüstlüğe sahip midir? ABD bize 'S-400 almayın' derken PKK'ya silah vermeyi hak görüyor. Hainlere mübah olan Türkiye'ye neden günah?"

Alkış tufanı koptu

Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP grubunda alkış tufanı koptu.