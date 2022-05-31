Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na Kavala ve Demirtaş tepkisi: Çok hasret çekiyorsan...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Van'da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, Kobani olaylarının baş müsebbibi Selahattin Demirtaş ve Gezi finansörü Osman Kavala'ya ilişkin açıklamada bulunarak, "Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize oy verin." çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Van'daki konuşmasına sert ifadelerle tepki gösterdi.

'Kavala olmadan yaşayamam' diyorsan...

Partisinin Grup toplantısında, CHP Genel Başkanı'na seslenen Bahçeli, şunları söyledi:

Çok istekliysen, terörist Demirtaş'ın hasretini çekiyorsan, "Kavala olmadan yaşayamam" diyorsan, biraz daha devam et. Sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sende kapağını atarsın, çulunu serer, duvara da halını asarsın.