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Siyaset Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
Siyaset

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

Şov yapmak için elektrik faturasını ödemeyen ve bu nedenle elektrikleri kesilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na ateş püsküren Bahçeli, "Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 18:21:00 -
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yayımladığı video ile zamlar geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün evinin elektriği kesildi.

Bu haberi sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Eylemim sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

Bahçeli'den zehir zemberek sözler

Şov peşinde koşan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"İçine düştükleri tehlikeli savrulmaların ağırlığından ve aşağılayıcı durumundan kurtulabilmek için karanlığa sığınanlar, karanlıktan medet umanlar 23 Nisan 1920'de nasıl kaybetmişlerse, onların izinden yürüyen müstevli kuklaları yine ve bir kez daha kaybedeceklerdir. Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir."

 

 

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