Bahçeli'den Kaftancıoğlu açıklaması: CHP İstanbul İl Başkanı suç işlemiştir

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Milletimizin haklı gururunun paylaşmaktan saklananlar siyasetin sevimsiz tarafıdır. Sevincimiz aynı değilse acımız nasıl aynı olacaktır. Türkiye'ye dev eseler kazandırmanın neresi yanlıştır. MHP olarak yerli ve yabancı husumet odaklarına, ülkesinin gelişmesine tahammülsüz bir muhalefet anlayışını sakat buluyoruz.

Taş üstüne taş koyan kim olursa olsun şükran duymak, hem insanı hem de vatandaşlık görevimizdir. Temelsiz sızlanmalar makul değildir.

Zillet İttifakı sert bir kayaya çarpmıştır. Türkiye'nin ayak bağı olan Zillet İttifakı milli hedeflerin barikatıdır. Bu düşüncelerimin elbette pek çok gerekçesi vardır. Kalbi temiz her insanımız tarafından bilinmektedir.

"CHP İstanbul İl Başkanı suç işlemiştir"

CHP karar açıklanır açıklanmaz şov sahnesine çıktı. İstanbul'a bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk ama buna cesaret edemedi. CHP İstanbul İl Başkanı suç işlemiştir. Cumhurbaşkanımıza ağzımıza almadığımız şekilde hakaret etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşağılanmasına destek midir? Kılıçdaroğlu susma çık karşımıza, bu ihanete sen de ortak sayılırsın. Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul il başkanlığı önünde zulme son vereceklerini iddia etmiştir. Yine sap deyip saman savurmuştur. Bebek katilinin posterlerinin altında konser veren sanatçı müsveddelerine sahip çıkmak hainliktir. Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğraflarına, bölücü emellerine dikkatle bakman yeterlidir. Tarihin hiçbir döneminde milletimizden zalim çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacaktır. Türk milletinin her ferdi saygındır.

HDP'li vekilin polise saldırması

Siyaset devletin ve mülkiyetine saldıranların idare merkezi olamaz. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak zorundadır. HDP vekilinin polise taş atması da bir terör yöntemidir. Polisimize uzatana eller kırılmalı, uzanan diller koparılmalıdır. Ne devletimiz ne de milletimiz sokak serserilerine teslim edilemeyecektir.

Derler ki bir insanın değerini öğrenmek isterseniz başardıklarına değil başarmak istediklerine bakın. Bizim hedefimiz yüksektir. Sevmek insana verilmiş en büyük hediyedir. Biz milletimizi çok seveceğiz.

Yaz ayının hemen bitiminde siyasi çalışmalarımızda üçüncü aşamasına geçmiş olacağız.

Rusya savaşı

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma ortamının tehlikeli sonuçlara kapı açtığı her türlü izahtan varestedir. Silahların susması, akan kanın durması, müzakere masasında görüşülen konu başlıkları üzerinde mutabakat sağlanması tüm aktörlerin çıkarınadır. Ukrayna savaşını körükleyen devletlerin ve uluslararası kuruluşların varlığı da gizlenemez durumdadır. Adeta bir dünya savaşının test sürüşü yapılmaktadır. Bize göre gidişat normal, hayra alamet değildir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO adaylığı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla ilgili süreçlerin başlaması savaşın etkisinin küreselleşmesine yol açabilecektir. NATO, 1949 tarihinde kurulduğunda 12 üyesi bulunurken şu anki üye ülke sayısı 30'dur. Rusya'nın itirazlarından birisi NATO'nun doğuya genişleme stratejisidir. MHP, NATO'nun genişleme ve doğuya açılma stratejisini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir. Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınması savaşın uzaması ve daha geniş coğrafyaya yayılması demektir. Finlandiya ve İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı bilinmektedir. Kimse bize hikaye anlatmasın, Viking mantığı vandal mantığıdır. Yüce kitabımız Kur'an'ı yakanların bize laf yetiştirmeye ne yüzleri olacak ne de yürekleri yetecektir.

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