Bahçeli'den ittifak açıklaması! 'Her fedakarlığı seve seve yaparız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'da düzenlenen 'Belediye Başkanları Toplantısı'nda yerel seçimler ve AK Parti ile ittifak konusunda çok önemli açıklamalar yaptı.

İşte Bahçeli’nin sözlerinden satır başları:

MHP tek yürektir tek sestir. MHP gariplerin kalp atışıdır. MHP Türkiye’nin son kalesidir. 8-9 Şubat’ta kuruluşumuzun 50. yılını kutlayacağız. dile kolay tam yarım asırdır millet hizmetindeyiz. Başbuğumuz Türkeş beyin açtığı yolda gösterdiği istikamet boyunca yürüyüş halindeyiz. şehitlerimizin emanetlerini kucaklayarak yürüyoruz. Arkamıza bakmadan tuzaklara takılmadan Türk milletini yüceltmek için çalışıyoruz. Yükümüz ağır olsa da kaldıracak irademiz vardır. Önce ülkem dedik önce millet diye seslendik Ne Mutlu Türk'üm Diyene sözünden beslendik.

Türklüğü ateşe atmak Türk milletini tarihsel haklarını çiğnemek için maske takanlarla emperyalistlerle bir oldular. Ekonomik tetikçilerini kışkırttılar. İşgali denediler. Ama ihmal ettikleri milli cesaretin karşısında her seferinde perişan oldular. Bu topraklardan Türk milletinin mührünü silmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Türk milleti birdir hıyanete karşı etten duvardır. İstiklal Türk milletinin ebedi ve ezeli hakkıdır.

MHP cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teoriden pratiğe kadar aktif olarak içindedir. Sistemin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız.

Bugüne kadar ülkücü yaşadık bozkurt gibi hayata tutunduk. Elleri nasırlı dedelerin elleri kınalı neneleri zikredilen şükreden tüm insanlarımızın samimiyetle şereflice çaba sarf ettik ne aldandık ne de aldattık. Doğru olduk doğru hedeflere kilitlendik.

Bu ilkelerle hareket ettiğimiz takdirde 2023 yılında lider ülke Türkiye’ye ulaşacağız. Ardından ise çağ açan İstanbul’un 1000. Fetih gününde 2053 yılında süper güç Türkiye’ye varmayı hedefliyoruz. Bizim gayemiz vardır ülkümüz vardır kimse şüphe etmesin ki tertemizdir.

“Her fedakarlığı seve seve yaparız”

MHP cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teoriden pratiğe kadar aktif olarak içindedir. Türkiye’nin pek çok sorunu var iken hele hele cumhuriyetin 3. evresine yeni geçmişken olaylar karşısından sorumsuz bir şekilde hareket edemeyiz. Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız.

Ülkülerimizi savunmak zahmete katlanmadan bedel ödemeden gerçekleşmez. Uzun hedefleri kucaklayanlar ancak ve ancak yüreğini vicdanı ruhu ve şuuru büyük olan dava adamlarıdır. Dava adamlığına sahip olmayanlar irade göstermeyenler kararının arkasında duramayacakların soluğu kesilince geleceği reddedenlerin sahip olabilecekleri bir unvan değildir ülkücülük.

“Biz bir tarih yazıyoruz”

Gelecek gevşeklikle inşa edilemez. Korkaklardan fatih çıkamaz. Geleceğin Türkiye’si de bugünün faziletli fedakarlıklarıyla olacaktır. Biz bir tarih yazıyoruz. Türkiye’nin ve Türk milletinin son yıllarda yaşadığı tehditler ülkücülere yeni bir görev yüklemektedir. Bütün kindar gözler üzerimizdedir uyuyarak mezarımızı kazarlar. Bu kapsamda ön almalıyız. Bir gerçek vardır o da şudur. Türkiye Cumhuriyeti’nin istikrarlı yönetimi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bunu sağlayacak olanda cumhur ittifakıdır.