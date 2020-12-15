Bahçeli'den İran'a tepki! Erdoğan’ın okuduğu şiirin neresi yanlış!

Açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti: “Bir kez de ben sesleniyorum. Aras’ı ayırdılar/mil ilen doyurdular/men senden ayrılmazdım/zor ilen ayırdılar/Ay Laçın, can Laçın, men sene kurban Laçın. Bu şiirin neresi yanlış? Ermenistan’a alenen destek verenler bize ne anlatıyorlar? Aras’ı ayırdılar, hatta kopardılar. Karabağ’ın yüzde 70’inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir. Nitekim bu zafer bekanın, birliğin, dayanışmanın, kardeşliğin meşalesidir. Ankara ve Bakü neyse Horasan, Erdebil, İsfahan bizim gözümüzde odur.”